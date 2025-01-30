Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika'daki çıplak adam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Newyork'ta çıplak bir adam elindeki sopayla etrafındaki insanlara saldırdı.

ABD'nin Newyork eyaletinde çıplak bir adam etraftaki vatandaşlara elindeki sopayla saldırdı. Vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışırken eli sopalı adam, caddeden karşıya geçerek seyyar satıcıların tezgahlarına saldırdı.

Çıplak vatandaşın uyuşturucu etkisinde olduğu değerlendirilirken şahsa herhangi bir güvenlik gücünün müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

HAVALİMANINDA ÇIPLAK DOLAŞTI

Amerika'da benzer görüntüler sık sık gündeme geliyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda gülerek dolaşan çıplak bir adam görüntülenmişti. Kendisinin videoya çekildiği fark eden adam, kameraya el salladıktan sonra kimseye aldırış etmeden yürümeye devam etmişti.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

POLİS ARACINI ÇALDI

Yine benzer bir olayda Florida'da çıplak bir adam polis aracını çalmış, ağaçlık bir alanda kaza yaptıktan sonra yakalanmıştı. Polis aracında 10 bin dolar hasar meydana gelirken yetkililer aracında nasıl çalındığıyla ilgili açıklama yapmamıştı.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

EVİN BODRUMUNA YERLEŞTİ

Los Angeles'ta yaşanan olayda ise 93 yaşındaki bir kadın, evinin altında hayvan sesleri duyması nedeniyle bodrum katına indi. Yaralı bir hayvan bulmayı bekleyen yaşlı kadın, evin bodrum katına yerleşmiş çıplak bir adama denk geldi. Yaşlı kadın durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polislere direnen çıplak adam gözaltına alındı.

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı

Çıplak adam elindeki sopayla ortalığı birbirine kattı
Haberler.com / Tolga Şahin - Dünya
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
img

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
img

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

solaklar, bu cıbıldak erkeklerin heykellerine sanat diyor:)))şimdi bu herifi görünce aaa sanat eseri yürüyor diye hayranlık duymuşlardır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Aklı yoktur normal insan çıplak dolaşmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.