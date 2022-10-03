Cinsel organında dayanılmaz ağrıyla hastaneye koştu, vakayı inceleyen doktorlar itfaiyeyi çağırdı
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Tayland'da 35 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki dayanılmaz ağrıyla hastaneye koştu. Adamın cinsel organına bir halka takılı olduğunu gören doktorlar, itfaiyeye haber verdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, halkayı çıkarmayı başardı. Adamın, bir inanış çerçevesinde cinsel organını büyütmek için halka taktığı öğrenildi.
Tayland'da yaşayan bir adamın, cinsel organını büyütmek adına izlediği yol, akıllara durgunluk verdi. Yerel basında yer alan haberlere göre geçtiğimiz aylarda cinsel organının küçük olmasından dert yakınan adam, tavsiye üzerine cinsel organına bir halka yerleştirdi ve cinsel organının büyümesini bekledi.
HALKA, ORGANI SIKIŞTIRDI
Fakat ters etki yaratan halka, bölgedeki kan akışını keserek cinsel organın şişmesini sağladı. Ağrılarının dayanılmaz hal almasının ardından adamın doktora gitmekten başka çaresi kalmadı. 35 yaşındaki adam, 1 Ekim'de Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi'ne başvurdu.
HEMEN İTFAİYE ÇAĞRILDI
Doktorlar, vakayı inceledikten sonra durumu tek başlarına çözemeyeceklerine karar verdi ve itfaiye ekipleri arandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından adamın cinsel organını kurtarmayı başardı.