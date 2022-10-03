Cinsel organında dayanılmaz ağrıyla hastaneye koştu, vakayı inceleyen doktorlar itfaiyeyi çağırdı

Tayland'da 35 yaşındaki bir adam, cinsel organındaki dayanılmaz ağrıyla hastaneye koştu. Adamın cinsel organına bir halka takılı olduğunu gören doktorlar, itfaiyeye haber verdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, halkayı çıkarmayı başardı. Adamın, bir inanış çerçevesinde cinsel organını büyütmek için halka taktığı öğrenildi.