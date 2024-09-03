Çin ve Güney Afrika, Rusya-Ukrayna çatışmasının müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı

(ANKARA)- Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pekin'de bir araya geldi. İki Devlet Başkanı da Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı.

Jinping ile Ramaphosa, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerinin ardından yaptıkları ortak açıklamada, ikili iş birliğini yeni dönemde kapsamlı bir stratejik ortaklığa doğru ilerletme kararı aldı.

İki Devlet Başkanı da Çin ve Güney Afrika'nın, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Açıklamada, "İki taraf, krize uzun vadeli siyasi bir çözüm bulmanın tek yolunun kapsayıcı bir diyalog ve barış görüşmeleri olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, Çin ve Güney Afrika'nın, çatışan tarafları savaş alanını genişletmemek, düşmanlıkları tırmandırmamak ve çatışmayı körüklememek gibi üç ilkeye uymaya çağırdığı belirtildi.

Ramaphosa'nın 4 Eylül Çarşamba günü Çin'in başkentinde düzenlenecek Çin- Afrika zirvesine katılacağı bildirildi.