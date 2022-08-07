Dünyaya meydan okuyorlar! Çin, Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatı bitirmeden yenisini ilan etti
Pasifik, Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim sonrası kaynıyor. Çin, savaş uçaklarını havalandırıp Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürürken tüm dünyanın gözü de bu bölgeye çevrildi. Savaşın an meselesi olduğu bölgede Çin, bu kez de ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş; Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.
Gelişmeler sonrasında Tayvan ve ABD geri adım atmazken, Çin ise savaş uçaklarını Pasifik semalarında havalandırdı. Çin ordusu bölgede geniş çaplı bir askeri tatbikat başladı.
Tüm dünyanın gözü olası bir savaşın çıkması durumuna karşın bölgeye çevrilirken Çin'den yeni bir meydan okuma hamlesi geldi. Çin, ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirdi.
Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.
Pekin'in yaklaşık 300 kilometre güney doğusundaki Bohay Denizi, kuzeyinde Liaodong ve güneyinde Ciadong yarımadalarının sınırladığı, Sarı Deniz Körfezi'ndeki bir iç deniz konumunda bulunuyor. Sarı Deniz'in güneyinde de ayrı bir tatbikatın başlayacak olması tüm bölgedeki gemi trafiğini fiili olarak kısıtlayacak.
Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki altı bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı. Bugün öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.