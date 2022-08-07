Dünyaya meydan okuyorlar! Çin, Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatı bitirmeden yenisini ilan etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş; Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

PASİFİK KAYNIYOR

Gelişmeler sonrasında Tayvan ve ABD geri adım atmazken, Çin ise savaş uçaklarını Pasifik semalarında havalandırdı. Çin ordusu bölgede geniş çaplı bir askeri tatbikat başladı.

YENİ TATBİKATI DUYURDULAR

Tüm dünyanın gözü olası bir savaşın çıkması durumuna karşın bölgeye çevrilirken Çin'den yeni bir meydan okuma hamlesi geldi. Çin, ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı Deniz'in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirdi.

BÖLGE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yürütülecek askeri tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı belirtildi.

GEMİ TRAFİĞİNİ KISITLAYACAK

Pekin'in yaklaşık 300 kilometre güney doğusundaki Bohay Denizi, kuzeyinde Liaodong ve güneyinde Ciadong yarımadalarının sınırladığı, Sarı Deniz Körfezi'ndeki bir iç deniz konumunda bulunuyor. Sarı Deniz'in güneyinde de ayrı bir tatbikatın başlayacak olması tüm bölgedeki gemi trafiğini fiili olarak kısıtlayacak.

NE OLMUŞTU?

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen haftaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki altı bölgede gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlara başlamıştı. Bugün öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.