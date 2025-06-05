Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti
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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump görüşmenin iki taraf için de çok olumlu geçtiğini ve iki ülke ekibinin kısa zaman içinde görüşeceğini söyledi. Trump Xi Jinping'in kendisini Pekin'e davet ettiğini de söylerken; Çin Devlet Başkanı ise yaptığı açıklamada Tayvan konusuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin iki taraf içinde çok iyi geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin Trump'tan geldiği belirtilirken; artan ticaret geriliminin ardından ilk kez görüştü.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Trump, görüşmenin iki taraf içinde çok iyi geçtiğini ve iki ülke ekibinin en kısa zaman içinde görüşeceğini söyledi.

Trump ayrıca "Nadir toprak ürünlerinin karmaşıklığı ile ilgili artık hiç bir sorun kalmadı. Xi Jinping beni Pekin'e davet etti" ifadelerini kullandı.

ÇİN CEPHESİ TAYVAN KONUSUNA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bir açıklama yaptı. Çin lideri yaptığı açıklamada, Tayvan konusuna dikkat çekerek; "Trump'ı Çin'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İki taraf da askeri, ekonomik alanda birbirine karşı anlayışını geliştirmeli. Aksaklıkları gidermeliyiz. İki taraf da yanlış anlamaları azaltmalı, anlayışı güçlendirmeli. Çin'in samimiyeti ve prensipleri var. Uzlaşmaya varılmışsa iki taraf da buna uymalı.

ABD, Tayvan meselesini 'dikkatle' ele almalı. İki taraf da 'kazan-kazan' formülüyle hareket etmeli. ABD, çok az sayıdaki Tayvan bağımsızlık ayrılıkçılarının Çin ve ABD'yi tehlikeli çatışma ile karşı karşıya gelme durumuna sürüklemesinden kaçınmalıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin gümrük vergilerini karşılıklı olarak yükseltmesinin ardından iki ülkenin heyetleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmüş karşılıklı tarifeler kısmi olarak indirilmişti. Çin'in ticaret gerilimi sonucunda nadir toprak elementleri ve mıknatıs ihracatını nisan ayında askıya alması, gerilimi daha da arttırmış; otomotivden savunmaya kadar birçok sektörde tedarik zincirleri etkilenmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu hafta içinde görüşmesinin beklendiğini ve ihracat yasağının gündemin üst sıralarında yer aldığını belirtmiş, "Yönetimimiz Cenevre Ticaret Anlaşması'na Çin'in uyumunu yakından izliyor" demişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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