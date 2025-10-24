Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında yürüttüğü 'Chang'e-6' misyonu, tarihe geçecek yeni bir bulguyla yeniden gündemde.

AY'DAN GELEN ÖRNEKLERDE GÖKTAŞI İZLERİ

Dünyanın yakından takip ettiği ve bazı çevrelerce "Çin, Ay'da bir şeyler saklıyor" iddialarıyla tartışma yaratan 'Chang'e-6' misyonuna dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çinli araştırmacılar, Ay'ın karanlık tarafında yürütülen bu görevde bir zamanlar su içeren bir göktaşına ait parçalar buldu.

İLK KEZ CI KONDRİT TÜRÜ MADDE TESPİT EDİLDİ

ScienceAlert'in aktardığına göre, Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, 2024 Haziran'ında Dünya'ya getirilen Ay örneklerini inceledi. Yapılan analizlerde, suyla temas etmiş karbonlu kondrit (CI kondrit) parçaları tespit edildi. Bu tür göktaşları, atmosfere girerken yanmadan yoluna devam edebilen nadir örnekler arasında yer alıyor.

SU BAKIMINDAN ZENGİN ASTEROİTLERİN AY'A ULAŞABİLECEĞİNİ KANITLADI

Bu bulgu, su bakımından zengin ve gözenekli asteroitlerin Ay yüzeyine ulaşabileceğini kanıtladı.Uzmanlara göre, CI kondrit sınıfındaki asteroitlerin kütlesinin yaklaşık yüzde 20'si hidratlanmış minerallerden oluşuyor. Dünya'da bilinen meteorların yalnızca yüzde 1'i bu grupta yer alıyor. Ay'a çarpan bu tür bir göktaşının buharlaşmadan veya erimeden iz bırakmış olması, keşfi daha da anlamlı hale getiriyor.

SUYUN KÖKENİNE IŞIK TUTUYOR

PNAS dergisinde yayımlanan makalede, Chang'e-6 tarafından toplanan örneklerin yaklaşık yüzde 30'unun karbon açısından zengin maddelerden oluştuğu belirtildi. Araştırmacılar, göktaşının dış Güneş Sistemi'nden gelmiş olabileceğini ve bulguların suyun Ay yüzeyine nasıl ulaştığına dair yeni ipuçları sunduğunu ifade etti.

Bilim insanı Lin Mang, elde edilen sonuçların "Suyun Ay yüzeyinde nasıl yayıldığını anlamak açısından önemli bir aşamayı" temsil ettiğini söyledi. Bulgular, milyarlarca yıl önce suyun Dünya'ya karbon bakımından zengin asteroitlerle taşındığı yönündeki teorileri de destekliyor.

TARİHİ GÖREVİN DETAYLARI

Chang'e-6 uzay aracının, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan topladı örnekler, gelişmiş mikroskop ve spektrometre teknikleriyle inceleniyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında dönüş kapsülü İç Moğolistan'a güvenli şekilde inmişti. Çin devlet medyası, bu başarıyı "insanoğlunun Ay keşif tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir adım" olarak nitelendirmişti. Toplanan örneklerin analizi halen Çin Bilimler Akademisi'nde sürüyor. Uzmanlar, bu çalışmaların Ay'ın oluşumu ve suyun kökenine ilişkin kritik sorulara yeni yanıtlar getirebileceğini belirtiyor.