Üye Girişi
Haberler

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Dünya Savaşı endişeleri günden güne artarken Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi Pasifik'te görüntülendi. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning deniz denemelerini gerçekleştirdiği sırada NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülenirken, geminin diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olması dikkatlerden kaçmadı.

3. Dünya Savaşı endişeleri artarken, Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi, uydu görüntülerine yakalandı. Ülkenin ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu'nda Bohai Denizi'ne yanaşıp deniz denemelerini gerçekleştirirken NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendi.

DİĞERLERİNDEN DAHA KÜÇÜK

Uydu görüntülerinde Liaoning savaş gemisinin diğer uçak gemileriyle birlikte bir tersaneye yanaştığı görülürken, ayrı bir görüntüde ise geminin denize doğru hareket ettiği görüldü. ABD Donanması yetkilileri, savaş gemisini gözlemlerken, güvertesinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu, bu nedenle diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olduğunu tespit etti.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

3. DÜNYA SAVAŞI ENDİŞELERİ

Görüntüler, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'nın, Çin'in müttefiki Rusya'yı vurmak için Amerikan füzelerini kullanmasına izin vermesinin ardından çekildi. Bu gelişme, küresel çapta büyük bir savaşın patlak verebileceği endişelerini körükledi.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

RUSYA VE ÇİN İŞBİRLİĞİ

Batı yaptırımlarının ardından Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin, Rusya'ya temel teknoloji ve tüketim malları tedarik ederken, enerji ihracatında da büyük indirimlerden faydalanıyor. Eylül ayında iki ülke arasındaki ortak askeri tatbikatların arttığına dair haberler gündeme gelmişti. Çin ordusu, 370'den fazla savaş gemisi ve denizaltıdan oluşan bir filoya sahip. Bu, Çin'i dünyanın en büyük deniz gücü haline getirirken, ülke ABD'nin uçak gemisi teknolojisine yetişmek için filosunu hızla genişletmeye devam ediyor.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Çin ve Japonya arasındaki gerilim, ABD'nin bölgedeki varlığı nedeniyle tırmanmaya devam ediyor. Çin hükümeti, Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu iddia etse de Japonya'ya yönelik açık bir tehditte bulunmadı. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in artan askeri faaliyetleri karşısında ABD'nin bölgede güçlü bir varlık göstermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "ABD Donanmasının varlığı, Japonya'nın güvenliği ve bölgesel barışın korunması için kritik öneme sahiptir" denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bedri Usta'nın kardeşinin sır ölümü polisi harekete geçirdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus Akcan:

Demek ki gizli değilmiş

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Bizim reisde yapıyor savaş gemisi en son teknoloji yeni nesil bu kadar paramız varmıymış ya

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.