Haberler

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da 17 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 2 bin 550'ye yükselirken, ABD Başkanı Trump'tan çok sert önlemler alınacağı uyarısı gelmişti. Protestocuların idam edilmesi durumunda devreye gireceklerini belirten Trump'a ise Çin'den yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımı veya tehdidi desteklemediklerini belirtti.

  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda 2 bin 550 kişi öldü, 1.134 kişi yaralandı ve 18 bin 434 kişi gözaltına alındı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde ABD'nin 'çok sert önlemler' alacağını söyledi.
  • Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine karşı çıkarak İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu ve güç kullanımını desteklemediğini açıkladı.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

18 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

İran'daki protestolar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump CBS News'e verdiği demeçte, İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin "çok sert önlemler" alacağını söyledi. Ayrıca göstericileri protestolarına devam etmeye çağırdı ve yardımın yolda olduğunu belirtti.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

ÇİN'DEN ABD'YE YANIT GECİKMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a karşı "çok sert önlemler" alınacağı uyarısının ardından, Çin'in İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımını veya tehdidini desteklemediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Trump'ın yorumlarıyla ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta bu açıklamaları yaptı.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

iran sadece şiddet kullanmakla yanlış yapıyor. haklı talep varsa bunları dinlemeli ve reform hamleleri mutlaka yapmalı. bu isyancıların sayısını azaltır. ayrıca abd ve israile de kesinlikle boyun eğmemeli.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Ertüzün:

Eyy abd bir zamanlar almanyada senin gibi kabadayiydi rusya havasını aldi, senin havanida Çin alacak üstelik rusyaya gerek bile duymadan unutma bu dediğimi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwcq67y4nd5:

abd bunu not etti??

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

halk şeriatı istemiyor. iktidarın çocukları istediği hayatı yaşayabiliyor ama halk değil. artık dün baskısı ülkelerde olmamalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Bir aylık savaşta Çin'in açlıktan geberecegini biliyor musun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz