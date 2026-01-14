Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

18 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

İran'daki protestolar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump CBS News'e verdiği demeçte, İran'ın protestocuları asmaya başlaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin "çok sert önlemler" alacağını söyledi. Ayrıca göstericileri protestolarına devam etmeye çağırdı ve yardımın yolda olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN ABD'YE YANIT GECİKMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a karşı "çok sert önlemler" alınacağı uyarısının ardından, Çin'in İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduğunu ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımını veya tehdidini desteklemediğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Trump'ın yorumlarıyla ilgili sorulan bir soruya verdiği cevapta bu açıklamaları yaptı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.