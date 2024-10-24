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Çin'de bir tanker şoförü, ''insanları öldüreceğim'' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü

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Çin'in Qingdao kentinde bir çimento tankeri şoförü, araçlara kasıtlı olarak çarparak yıkıma sebep oldu. En az altı araç hasar gördü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tankerin rastgele araçlara çarptığı ve bir otobüsü kullanılamaz hale getirdiği görülüyor. Polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Olay, Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Yetkililerin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Çin'in Qingdao kentinde, bir çimento tankeri şoförü araçlara kasıtlı olarak çarparak büyük bir yıkıma neden oldu. 23 Ekim akşamı Renmin Caddesi'nde yaşanan olayda en az altı araç hasar gördü.

Saldırgan şoför, direksiyondayken kendini videoya çekti. Görüntülerde "Komünist Parti yaşamama izin vermeyecek, insanları öldüreceğim" diye bağırarak diğer araçlara çarptığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tankerin karşı şeride geçerek rastgele araçlara çarptığı ve bir otobüsü kullanılamaz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde bazı araçların tamamen ezildiği görünüyor. Polis, iş tulumu giyen saldırganı kısa sürede yakaladı.

Olay Çin sosyal medyasında büyük tepki topladı. Kullanıcılar, masum insanlara zarar veren bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililerin olayı aydınlatmasını istedi.

Yetkililerin başlattığı soruşturma devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Çin'de bir tanker şoförü, 'insanları öldüreceğim' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü

Çin'de bir tanker şoförü, 'insanları öldüreceğim' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü

Çin'de bir tanker şoförü, 'insanları öldüreceğim' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü

Çin'de bir tanker şoförü, ''insanları öldüreceğim'' diye bağırıp tankerini araçların üzerine sürdü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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