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Çin, 2030'a kadar Ay'a ilk insanlı inişi iki roketli planla yapacak

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Çin, 2030'a kadar Ay'a ilk insanlı inişi iki roketli planla yapacak
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Çin, 2030'a kadar Ay'a ilk insanlı inişi hedefleyen görevin ayrıntılarını Pekin'deki 7'nci İnsanlı Uzay Sempozyumu'nda açıkladı. Plana göre iki Uzun Yürüyüş-10 roketi Lanyue ve Mengzhou'yu fırlatacak; üç astronottan ikisi Ay yüzeyine inecek.

(ANKARA) - Çin, 2030 yılına kadar Ay'a ilk insanlı inişini gerçekleştirmeyi planlıyor. Başkent Pekin'de düzenlenen 7'nci İnsanlı Uzay Sempozyumu'nda açıklanan plana göre, iki ayrı roketle Ay yörüngesine gönderilecek uzay araçlarının kenetlenmesinin ardından üç astronottan ikisi Ay yüzeyine inecek.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre Çin, 2030 yılından önce Ay'a insanlı iniş gerçekleştirme hedefi kapsamında hazırladığı görev planının ayrıntılarını açıkladı. Başkent Pekin'de düzenlenen 7'nci İnsanlı Uzay Sempozyumu'nda, Ay'a gönderilecek uzay araçlarının fırlatılması, yörüngede kenetlenmesi ve astronotların Dünya'ya dönüşünü kapsayan süreç hakkında bilgi verildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Baş Tasarımcı Yardımcısı Wang Xiang'ın açıkladığı plana göre, görev kapsamında iki Uzun Yürüyüş-10 (Long March-10) taşıyıcı roketi kullanılacak. Roketlerden biri Lanyue adlı Ay'a iniş aracını, diğeri ise üç astronot taşıma kapasitesine sahip Mengzhou uzay aracını fırlatacak.

Ay yörüngesinde buluşacak iki araç, kenetlenme işleminin ardından astronotların iniş aracına geçmesine olanak sağlayacak. Üç astronottan ikisi Lanyue ile Ay yüzeyine inecek, üçüncü astronot ise Mengzhou uzay aracında kalacak. Ay yüzeyinde bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek astronotlar, görevlerini tamamladıktan sonra Lanyue ile yeniden Ay yörüngesine yükselecek. Burada Mengzhou uzay aracıyla ikinci kez kenetlenme gerçekleştirilecek. Astronotların Mengzhou'ya geçmesinin ardından üç kişilik mürettebatın Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

AY'A İNİŞ İÇİN TESTLER SÜRÜYOR

Çin'in insanlı Ay programı kapsamında Uzun Yürüyüş-10 roketi, Mengzhou uzay aracı ve Lanyue iniş aracının geliştirme çalışmaları devam ediyor. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Mengzhou'nun acil kaçış sistemi, Lanyue'nin iniş ve kalkış kabiliyeti ile Uzun Yürüyüş-10 roketinin uçuş performansına ilişkin çeşitli testler gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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