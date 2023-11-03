Çete lideri Hakan Ayık'ın başını yakan uygulama! Yanlışlıkla polise yardım edip suç ortaklarını tuzağa düşürmüş

Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, dün düzenlenen Kafes operasyonuyla çökertildi. Türkiye'nin bu başarılı operasyonu dünya çapında büyük yankı uyandırırken, İngiliz basınından çete lideri Hakan Ayık ile ilgili bomba bir iddia geldi. Ayık'ın başını yakan 'An0m' isimli telefon uygulamasına dikkat çeken İngilizler, elebaşının yanlışlıkla polise yardım ederek suç ortaklarını tuzağa düşürdüğünü yazdı.

İstanbul'da düzenlenen Kafes operasyonuyla uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Örgüt elebaşı Hakan Ayık dahil 37 kişi gözaltına alındı, 55 zanlıya ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına el konuldu. Türkiye'nin başarılı operasyonu İngiliz basında da geniş yankı uyandırırken, elebaşı Hakan Ayık ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ayık'ın kullandığı bir telefon uygulaması nedeniyle yanlışlıkla polise yardım ederek suç ortaklarını tuzağa düşürdüğü öne sürüldü.

ÇETE LİDERİ AYIK DAHİL 37 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'daki operasyonlarda suç örgütünün kaçak lideri 44 yaşındaki Hakan Ayık da dahil 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Avustralya'da "Facebook gangsteri" adıyla da bilinen Ayık, 10 yıldan uzun süredir "büyük miktarlarda uyuşturucu tedariki" suçlamasıyla, Avustralya'nın New South Wales eyaletinin en çok arananlar listesindeydi.

AVUSTRALYA ÖVGÜLER YAĞDIRDI: TÜRKİYE BÖLGESEL BİR LİDER

Avustralya Federal Polisi (AFP) sözcüsü başarılı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye övgüler yağdırdı ve "Türkiye, organize suçlarla küresel mücadelede bölgesel bir liderdir. AFP, Türk polisinin organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişileri engelleme ve tutuklama konusundaki kararlılığına tanık olmuştur ve bunu takdir etmektedir" açıklamasında bulundu.

"AYIK'IN YAPTIĞI HATA ORTAKLARINI ELE VERDİ"

Kafes operasyonu bugün dünya çapında dikkat çekti. Çete lideri Ayık'ın dizleri üzerindeki fotoğrafını kullanan gazeteler "Avustralya'nın en çok aranan adamı Türkiye'de tutuklandı", "Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de tutuklandı" başlıkları ile duyurdular. İngiliz yayın kuruluşu SKYNews çetenin dokunulmaz olduklarını düşünerek büyük bir hata yaptığını yazarken, BBC Ayık'ın ortaklarını nasıl yanlışlıkla ele verdiğine dikkat çekti.

ÇETENİN BAŞINI YAKAN UYGULAMA: AN0M

BBC'de yer alan habere göre soyadını sonradan 'Reis' olarak değiştiren Ayık'ın kullandığı 'An0m' isimli bir telefon uygulaması yüzlerce zanlının yakalanmasını sağladı. 2021'de kamuoyuna açıklanan bir FBI soruşturmasıyla yapılan suçlamalara göre, Ayık An0m uygulamasının üç yöneticisinden biriydi ve uygulamanın organize suç dünyasında popülerleşmesinde etkili olan dört isim arasındaydı. Kullanıcılar uygulamanın şifreli olduğunu düşünüyordu ama uygulama aslında yazışmaları takip eden FBI tarafından kontrol ediliyordu.

FARKINDA OLMADAN POLİSE YARDIM ETTİ

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile FBI tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıkmıştı. FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan An0m şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı. Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı An0m sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi. Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı. Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü.

UYGULAMAYI SUÇ ÖRGÜTLERİNE O ÖNERDİ

Avustralya polisine göre Hakan Ayık, An0m'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk alanlardan biri Hakan Ayık oldu. Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç şebekesi içinde bol bol telefonun reklamını yaptı. Avustralyalı yetkililere göre, bu durum polisin işini oldukça kolaylaştırdı.