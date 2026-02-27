Cenevre'deki İran ve ABD görüşmesi sona erdi: 'Önemli ilerleme var'

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ABD ve İranlı yetkililerin, Cenevre'de yürütülen nükleer görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini belirtti.

Olası bir savaşın önüne geçebilecek bir anlaşmanın yapılıp yapılamayacağıysa hâlen belirsizliğini koruyor.

İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de son turda "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini doğruladı.

Bazı konularda anlaşmaya varıldığına işaret eden Arakçi, farklılıkların sürdüğü başlıklar olduğunu da kaydetti.

İran tarafı, bir haftadan kısa süre içinde yeni bir müzakerenin olabileceğini belirtiyor.

İran devlet medyasına göre, Tahran, müzakerede nükleer enerjiye hakkı olduğunu ısrarla savunuyor.

Uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurma ve 400 kg zenginleştirilmiş uranyum stoğunu ülke dışına taşıma taleplerini reddediyor.

Buna karşın Tahran yönetiminin müzakerelerde bazı tavizler sunduğu da düşünülüyor.

İran'ın uluslararası gözetim altında üç ila beş yıllık bir süre uranyum zenginleştirmeye ara vermeyi önerdiği bildiriliyor. Bu sürenin dolmasıyla da asgari düzeyde uranyum zenginleştirmeye devam etmeyi masaya getirdiği aktarılıyor.

İran televizyonuna konuşan Bakan Arakçi, anlaşma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Rejim muhalifleri, yaptırımları hafifletmenin Tahran yönetimine can simidi olacağını savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma sağlanmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunması nedeniyle, üçüncü tur görüşmeler son bir diplomatik çaba olarak görülüyordu.

Trump, 2003'te ABD öncülüğündeki Irak işgalinden bu yana Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri yığınağını oluşturdu. İran ise herhangi bir saldırıya güç kullanarak karşılık vereceğini açıkladı.

Önceki görüşme turlarında olduğu gibi İsviçre'deki son turda İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık etti.

ABD tarafını ise özel temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner temsil etti.

Trump'ın hangi koşulları kabul edilebilir bulabileceği ise belirsizliğini koruyor.

İran, ülkenin balistik füze programına sınırlamalar getirilmesini ve Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Irak'taki milisler ve Yemen'deki Husiler dahil olmak üzere bölgedeki vekil güçlere verdiği desteğin sona erdirilmesini tartışmayı halihazırda reddetti.

Son haftalarda ABD, Trump'ın "armada" olarak tanımladığı askeri yığınağı bölgeye gönderdi. Bu sığınağa iki uçak gemisinin yanı sıra diğer savaş gemileri, savaş uçakları ve yakıt ikmal uçakları da dahil.

Trump, geçen ay güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoları sert biçimde bastırıp binlerce kişiyi öldürmesinin ardından ilk kez İran'ı bombalamakla tehdit etmişti.

Ancak o zamandan bu yana odak noktası, Batı ile uzun süredir anlaşmazlık konusu olan İran'ın nükleer programına kaydı.

ABD ve İsrail, onlarca yıldır İran'ı gizlice nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçluyor. İran ise programının yalnızca barışçıl amaçlı olduğunu savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi bu hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran'ın "hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyeceğini" yazdı. Ancak Tahran yönetimi, nükleer silaha sahip olmayan devletler arasında silah seviyesine yakın düzeyde uranyum zenginleştiren tek ülke konumunda.

Trump, Salı günü Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'ın nükleer silaha sahip olmasına "asla" izin verilmeyeceğini söyledi.

Bu konuşmada İran'ın "yakında" ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirebileceğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

ABD, geçen yıl Haziran ayında İsrail'in saldırılarına katılarak İran'daki üç nükleer tesisi vurmuştu.

Trump o dönemde tesislerin "yerle bir edildiğini" söylemişti.

İran ise saldırılardan sonra zenginleştirme faaliyetlerinin durduğunu açıkladı, ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin hasar gören tesislere erişimine izin vermedi.

Trump'ın seçenekleri neler?

ABD medyasında, ismi açıklanmayan yönetim yetkililerine dayandırılan haberlere göre Trump, İran liderleri üzerinde baskı kurmak amacıyla önümüzdeki günlerde Devrim Muhafızları'na ya da nükleer tesislere yönelik ilk bir saldırıyı değerlendirdi.

Haberlere göre müzakereler başarısız olursa ABD Başkanı, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i devirmeyi amaçlayan bir saldırı emri vermeye kadar gidebilir.

Genelkurmay Başkanı'nın da İran'a yönelik saldırıların riskli olabileceği ve ABD'yi uzun süreli bir çatışmanın içine çekebileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor. Ancak Trump ise Orgeneral Dan Caine'in bunun "kolayca kazanılacağına" inandığını söylediğini savundu.

İran ise herhangi bir saldırıya, Ortadoğu'daki Amerikan askeri varlıklarını ve İsrail'i hedef alarak karşılık verme tehdidinde bulundu.

Bölgede ABD ile müttefik ülkeler, İran'a yönelik bir saldırının daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceğinden endişe ediyor ve yalnızca hava gücünün ülkenin liderliğini değiştirmeye yetmeyeceği uyarısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın balistik füzelerini ve vekil güçlerini içermeyen bir anlaşmaya karşı uyarıda bulundu. Netanyahu uzun süredir İran'ı İsrail için temel bir tehdit ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı olarak tanımlıyor.

Analistler, bu ay başında Beyaz Saray'ı ziyaret eden Netanyahu'nun, İran rejimini devirmeyi amaçlayan bir süreç için baskı yapıyor olabileceğini düşünüyor.

ABD dünyanın ikinci en büyük nükleer cephaneliğine sahip. İsrail'in de nükleer silahlara sahip olduğu düşünülüyor, ancak ülke bunu ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

Birliğin Durumu konuşması öncesinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki her iki partinin liderleri ile her iki kanadın istihbarat komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerinden oluşan "sekizler çetesi" olarak bilinen gruba gizli bir brifing verdi.

Brifingin ardından Senato azınlık lideri Chuck Schumer kısa bir açıklama yaparak, "Bu ciddi bir mesele ve yönetim Amerikan halkına gerekçesini anlatmak zorunda" dedi.