250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Abd Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen kutlamalarda on binlerce kişiye hitap etti. Şiddetli hava koşulları nedeniyle gecikmeli başlayan konuşmasında Trump, ülkesinin geçmişine övgüler dizerken komünizme yönelik sert ifadeler kullandı.

"AMERİKA ASLA KOMÜNİST BİR ÜLKE OLMAYACAK"

National Mall'da yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin 250 yıldır dünyanın "umudu, vaadi, ışığı ve gururu" olduğunu söyledi.

Komünizmin ABD için tehdit oluşturduğunu savunan Trump, "Amerika asla komünist bir ülke olmayacak. Komünizm kaybetmeye mahkumdur ve her zaman öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan askerlerinin dünyanın farklı bölgelerinde komünizme karşı mücadele ettiğini belirterek, "Bu tehdidin yeniden Amerika'da ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"KANSER GİBİ, HIZLA KESİLİP ATILMALI"

Trump, bir gün önce Mount Rushmore'da yaptığı konuşmadaki mesajlarını yineleyerek komünizmi "kanser"e benzetti. "Komünizm bir kanser gibidir. Hızla kesilip atılması gerekir." diyen Trump, bu konuyu ara seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri haline getireceğinin sinyalini verdi.

SEÇİM YASASI ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasında Kongre'ye de çağrıda bulunan Trump, oy kullanırken fotoğraflı kimlik ibrazını ve seçmen kaydında vatandaşlık belgesi zorunluluğunu öngören SAVE America Act'in kabul edilmesini istedi.

Ayrıca geçmişte kendisine yönelik hükümet uygulamalarına da göndermede bulunan Trump, "Bu ülkede ifade özgürlüğü, din özgürlüğü ve hukuk önünde eşitlik var. Her ne kadar bana çok iyi davranılmamış olsa da..." ifadelerini kullandı.

KONUŞMA FIRTINA NEDENİYLE GECİKTİ

Şiddetli fırtına nedeniyle kutlama alanı tahliye edilirken, Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 45 dakika gecikmeli başladı. Başkan, "Gerekirse sabah 04.00'te bile konuşurdum. Bugün 4 Temmuz, başka bir gün olmaz." diyerek bekleyen kalabalığa teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Trump ve eşi Melania Trump, kabine üyeleri ve aile fertleriyle birlikte düzenlenen havai fişek gösterisini izledi. Organizasyonda Potomac Nehri çevresinden 800 binden fazla havai fişek ateşlendi.