Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gitti! Savaşçılarıyla verdiği pozlar dünya basınında gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ortakları ve ailesi ile birlikte Ukrayna'ya gittiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da bilinen 45 yaşındaki Kadirov'un Ukrayna'daki birlikleri ile bir araya geldiği ve Rus propagandasına katkıda bulunmak için buradan görüntüler paylaştığı aktarıldı.

"BOCALAYAN RUSYA'YA BİR MİKTAR DESTEK VERMEK İSTİYOR"

İngiliz medyası, Kadirov'un bölgeye gelmesini "Rusya'nın bocalayan işgalinde bir miktar başarı elde etmek için bir çaba" olarak nitelendirdi.

"KADİROV, ÇOCUKLARI VE MESLEKTAŞLARIYLA BİRLİKTE UKRAYNA'YA GELDİ"

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek burada kendi birlikleriyle poz verdi. Görüntüler, Çeçen medyası tarafından "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyuruldu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü.

ÜNİFORMALARDAKİ Z SEMBOLLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekti. Daha önce bu sembollerle ilgili birçok iddia ortaya atılmış, Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu.