Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gitti! Savaşçılarıyla verdiği pozlar dünya basınında gündem oldu
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 33. gününde devam ederken, Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov da ortakları ve ailesi birlikte Ukrayna'ya gitti. Savaşta güç kaybettiği öne sürülen Rusya ordusuna bir miktar da olsa destek vermek için Ukrayna'ya gittiği ifade edilen Kadirov'un burada askerleriyle çektirdiği fotoğraflar ise özellikle İngiliz basınında gündem oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ortakları ve ailesi ile birlikte Ukrayna'ya gittiği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da bilinen 45 yaşındaki Kadirov'un Ukrayna'daki birlikleri ile bir araya geldiği ve Rus propagandasına katkıda bulunmak için buradan görüntüler paylaştığı aktarıldı.
İngiliz medyası, Kadirov'un bölgeye gelmesini "Rusya'nın bocalayan işgalinde bir miktar başarı elde etmek için bir çaba" olarak nitelendirdi.
Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek burada kendi birlikleriyle poz verdi. Görüntüler, Çeçen medyası tarafından "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyuruldu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü.
Çeçen liderin poz verdiği askerlerin üniformalarının omuz kısımlarında yer alan Z sembolleri de dikkat çekti. Daha önce bu sembollerle ilgili birçok iddia ortaya atılmış, Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurmuştu.