Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e zehir zemberek yanıt: Ağlayıp durmayın, mektuplarımıza adam gibi yanıt verin - Haberler

Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e zehir zemberek yanıt: Ağlayıp durmayın, mektuplarımıza adam gibi yanıt verin
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Ankara-Atina hattındaki gerilim bir an olsun düşmüyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi çalışmaları yapmasına Türkiye sert tepki gösterirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da son dönemde yaşananlara ateş püskürdü. Yunanistan'ın ihlalden vazgeçmemesi durumunda adaların egemenliğinin tartışılacağını belirten Çavuşoğlu, "Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye hakkındaki ifadelerine sert yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Her platformda Türkiye karşıtlığı yapıyor. ABD'de, Türkiye'ye F-16'ları vermeyin diye lobi çalışması yapıyor. Yunanistan'ın agresif olmasının sebebi nedir? Lozan ve Paris Antlaşmasıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz.
Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada. Hukuki şekilde cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar.
Bu aşağılık kompleksinin yansıması. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Öyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden öyle bir beklentisi de yok. Bir konuda çok başarılılar. Ne kadar haksız olsalar bile ağlamak konusunda çok başarılılar. Yüzünüze sarılırlar arkanızı döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira; bunlar siyasetçi ve ülkelere yakışan tavırlar değil.
Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçersiz değil. İhlal bitmezse egemenliği tartışırız."