Çavuşoğlu, Lavrov ile aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına son noktayı koydu: Şakalaştık bir problem yok - Haberler

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Çavuşoğlu, Lavrov ile aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına son noktayı koydu: Şakalaştık bir problem yok

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleşen zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile fotoğraf çekimi sırasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı. Çavuşoğlu konu hakkında "Şakalaştık bir problem yok" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi, dünya gündemine oturdu. Toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmeler sonrası liderler açıklamalarda bulundu. Öte yandan zirve öncesi yapılan fotoğraf çekiminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına son noktayı koydu: Şakalaştık bir problem yok

Fotoğraf çekimi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1 adım önde durması üzerine Lavrov'un Çavuşoğlu'nu uyardığı iddia edilmişti. Zirve sonrası konu hakkında Habertürk'e konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, çekim öncesi heyetlerin duracağı yerlerin daha önceden belli olduğunu ifade etti. Lavrov'un kendisine 'Seninki niye sarı?' sorusunu sorduğunu, bu yüzden güldüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Şakalaştık, bir problem yok" dedi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile aralarında gerginlik yaşandığı iddialarına son noktayı koydu: Şakalaştık bir problem yok

Zirvenin ardından ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasın gerçekleştirildiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın ardından kameralar karşısına geçen Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, "Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz" dedi.

Bilsay Özer
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