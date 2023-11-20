Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gazze'deki Çocuk Hakları İçin Basın Açıklaması Yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuk haklarına yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Filistin'de yaşanan katliamlar kınandı ve dünya devletlerine çağrıda bulunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Gazze'deki çocuk haklarına yönelik basın açıklaması yaptı.

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İsmail Özcan, Karatekin Parkı'nda grup adına yaptığı açıklamada, bugün bir kutlama için değil, çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan maddeleri hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan katliamları kınamak ve tüm dünya devletlerine ve insanlığa çağrıda bulunmak istediklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuk haklarına dair sözleşmede çocuk haklarının temelini oluşturan dört genel ilke bulunmaktadır. Bunlar 'ayrımcılık yapmama, çocuğun yüksek yararının korunması, çocuğun görüşünün dinlenilmesi hakkı ile hayatta kalma ve gelişme hakkıdır. Ancak bugün Filistin'de acımasızca katledilen, hayatta kalma ve gelişme hakkı elinden alınan çocukların da dünya çocukları olduğunu anımsatmak, bu sözleşmenin ilgili maddelerini kamuoyu ile tekrar paylaşmak, bu vahşet, katliam ve soykırımın sona erdirilmesi talebinde bulunmak amacıyla toplandığımızı tekrar hatırlatmak isteriz."

Özcan, Filistin devletinin BM üyesi 103 devlet tarafından tanınmasına rağmen üye devlet olarak tanınmadığını ancak gözlemci üye olarak BM görüşmelerinde yer aldığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"İsrail devleti ise 1949 yılından beri BM üye ülke statüsünde olmasıyla Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki taraf devlet durumunda yer almaktadır. Fakat Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni açık bir şekilde ihlal eden, çocukları katleden ve sözleşmede yer alan maddelerin her birini apaçık yok sayarak hareket eden bir devlete, artık diğer taraf devletlerince amasız, fakatsız bir şekilde müdahale edilmesini ve Birleşmiş Milletlerce bu duruma ivedi olarak çözüm bulunmasını, bu katliamın son bulmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki bazı maddeler okundu. Filistin'de hayatını kaybeden tüm sivil ve çocuklar için temsili olarak karanfil bırakıldı, siyah balonlar uçuruldu.