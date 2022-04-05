Buça katliamı sonrası Zelenski'den müzakere mesajı: Rusya ile görüşmek çok zor ama başka seçeneğim yok

Ukrayna- Rusya savaşında 41. güne girildi. Rusların Kiev yakınlarındaki Buça'dan ayrılmasının ardından sokaklarda sivillerin cansız bedenleri bulundu. Rus güçlerinin çekilme sürecinde olduğu Çernihiv'de ise Ukrayna ordusu, bazı kasabaları geri aldı. Çernihiv Belediye başkanı, Rus bombardımanının şehrin yüzde 70'ini yok ettiğini söyledi.

"PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME OLMAYABİLİR"

Dün Buça'daki katliamı bizzat görmek için bölgeye giden Ukrayna lideri Zelenski ise yaptığı en son açıklamada, "Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor, ama başka seçeneğim yok. Putin ile benim aramda bir görüşme olmayabilir" dedi. Zelenski ayrıca, Buça'da bulunan sivil cesetlerine ilişkin, "Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız, diğer ülkelerin savcılıklarını da sürece dahil edeceğiz" yorumunu yaptı.

RUSYA, KATLİAMI YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Ukrayna'da yalan haberlerin yapılması ve propaganda kampanyasının başlatılmasıyla ilgili birçok örnek var" yorumunda bulundu.

ZELENSKİ BM'YE BUÇA'YI ANLATACAK

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek. BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenski'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız" ifadesine yer verildi.