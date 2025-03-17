Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler

Anti-turizm aktivistleri, İspanya'da bu yaz kargaşa yaratacaklarını açıkladı. Doğal güzellikleri kapatarak ve kiralık araçları ateşe vererek tatilcilere karşı kampanyalarını yoğunlaştırıyorlar. Ayrıca, protesto taktiklerini tartışmak için uluslararası bir zirve planlıyorlar.

Eğlence cenneti İbiza'yı ziyaret edenler, geçen ay hayal kırıklığına uğradı. Kitle turizmine karşı artan yerel tepkinin bir göstergesi olarak, popüler bir seyir noktası kayalarla kapatıldı.

Her akşam binlerce kişinin güneşin dağlık adanın arkasında batışını izlediği ünlü Es Vedra manzara noktası, artık erişime kapalı. Bıkmış arazi sahipleri kalabalıklar tarafından istila edilmekten yorulduklarını belirttiler. Bir tabela artık ziyaretçileri uyarıyor: "Özel Mülk. Erişim Kısıtlı."

Ancak kapatılan yol, geçen hafta Tenerife'de yaşanan şiddet olaylarına kıyasla daha hafif kaldı. Burada öfkeli aktivistler, bir protesto eylemi olarak kiralık araçları yakıp parçaladılar.

İnternette dolaşan rahatsız edici görüntüler, maskeli kişilerin İngiliz tatilcilerin sıkça tercih ettiği Costa Adeje tatil beldesinde yaklaşık 20 kiralık aracı yanıcı sıvıyla ıslattıktan sonra ateşe verdiğini gösteriyor.

Öfkeli göstericiler geçen yıl ziyaretçileri hedef aldı. Onları artan kiralar ve yerel halkı evlerinden eden geçim krizi için suçladılar. Bazı eylemciler protestolarını daha ileri taşıyarak havaalanlarını engelleme tehdidinde bile bulundular.

Anti-turizm hareketi Güney Avrupa'da hız kazanıyor. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa'daki tatil merkezlerinden en az 15 aktivist grup, sonraki adımlarını planlamak için önümüzdeki ay Barselona'da buluşacak.

Anti-turizm hareketinde önemli rol oynayan "Turizm Küçülmesi için Mahalle Meclisi", "turistlere karşı Güney Avrupa toprakları ağını güçlendirmek" istediğini açıkladı.

Daha fazla protesto sözü, İspanya'nın popüler tatil beldelerinde özellikle kitle turizmine karşı öfkenin arttığı geçen yazki büyük gösterilerin ardından geldi.

Ocak ayında, tatil beldesinin devam eden protestoları sırasında Tenerife'de "bir turisti öldür" yazılı şok edici duvar yazıları ortaya çıktı.

Bu ürkütücü slogan, aşırı kalabalıklaşmaya karşı protesto hareketinin çok ileri gittiğinden endişelenen bir yerleşik tarafından İspanyol adasının güneyindeki bir evde fark edildi.

LBC'ye konuşan kişi, "Adalardaki durum, çok sayıda turist ve bizi evsiz bırakan, doğal çevremizi ciddi şekilde etkileyen yeni sakinler nedeniyle kötüleşiyor" dedi.

Güvenlik endişeleriyle kimliğini açıklamayan yerel sakin, adadaki insanların değişim ve saygı için çaresizce beklediklerini ekledi.

"Ancak belki de bu, gittikçe tırmanan bu eylemleri haklı çıkarmaz. Korkutucu," diye belirtti.

Ekim ayında ise yüzlerce gösterici Tenerife'nin Troya plajını bastı. Güneşlenen tatilciler, 'Daha çok turist, daha çok sefalet' ve 'Kanarya Adaları satılık değil' gibi sloganlar atan, pankart taşıyan bir kalabalık tarafından rahatsız edilince şaşkına döndüler.

Protestocular, Las Americas'ın (Tenerife) en popüler plajlarından birine indi ve sahil boyunca yürürken davul çalıp düdük öttürerek ilerlediler.