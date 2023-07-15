Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına Türkiye'nin büyükelçisi ve diğer önemli isimler katıldı. Programda 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ ile mücadele vurgusu yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından TOBB Brüksel Temsilciliği'nde gerçekleştirilen programa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve 15 Temmuz şehitlerine edilen dua ile açılan anma programında konuşan Büyükelçi Uysal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ ile mücadelenin hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Uysal, bu çabaların somut sonuçlar vermeye devam ettiğini, bu yapılanmanın sadece Türkiye için değil, faaliyet yürüttüğü ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu bağlamda yabancı muhataplarımızla yaptığımız temaslarda örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde kendisine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları oluşturmayı amaçladığı, bu doğrultuda bütün meşru kuralları ihlal etmekten çekinmediği, adeta bir suç örgütü gibi faaliyet gösterdiği, dolayısıyla ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu somut örnekleriyle vurgulanmaktadır."

Uysal, Türkiye'nin tüm dost ve müttefik ülkelerden beklentisinin FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde daha fazla dayanışma ve işbirliği olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı da 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-AB ilişkilerinde ciddi bir güven krizine yol açtığını belirterek bazı Batılı ülkelerin ve AB liderlerinin darbe girişimini kınamakta geç kaldığını, buna karşı kararlı bir duruş sergileyemediğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-AB ilişkilerinde yarattığı soğukluğun hala ortadan kaldırılamadığını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik odaklı politikalar izlediğini, bunun da AB üyelik süreci ve Türkiye için gerekli reformları geciktirdiğini ifade etti.

Kaymakcı, "Bugün artık bu sarmaldan çıkıyoruz. Özellikle Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde sayın Cumhurbaşkanımızın AB ile ilgili duruşumuzu, ülkemizin kararlılığını bir kez daha vurgulamış olması umarız bu süreçte önümüzü açacak ve AB ile ilişkilerimiz daha iyi noktalara gidecektir." dedi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gümrükçü ise 15 Temmuz gecesi demokrasi adına şehit olan 251 kişiyi asla unutmayacaklarını, FETÖ ve diğer tüm terör örgütleriyle, terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

"NATO'da da bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. En son Vilnius Zirvesi'nde bu konuda bazı önemli mesafeler katettik." diyen Gümrükçü, Türk milletinin terörle mücadelede siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak tek vücut olmasının önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu hain örgüt, onlarla iltisaklı kişi ve kuruluşlar birçok ülkede faaliyetlerine devam etmektedir. Daha da acısı başta müttefiklerimiz olmak üzere birçok ülke bu yapının sinsi, karanlık yüzünü görmemektedirler veya görmemekte ısrar etmektedirler. Bize düşen, bu yapının karanlık yüzünü etrafımızdaki herkese anlatmak ve onların Türkiye karşıtı karanlık gündemlerini devam ettirmelerine izin vermemektir."

15 Temmuz anma programının ardından katılımcılar AA fotoğraflarından oluşan sergide yer alan görselleri inceledi. Programa katılanlara ayrıca şehitler için helva ikram edildi.