Brigitte'nin Macron'a tokat atmadan önceki sözleri ortaya çıktı: Uzak dur zavallı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, Vietnam ziyareti sırasında eşiyle yaşadığı gergin anlar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. O anları analiz eden bir dudak okuma uzmanı, çift arasında geçen çarpıcı diyaloğu deşifre etti.

Olay, Cumhurbaşkanı Macron'un uçağının Pazar akşamı Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye inişi sırasında yaşandı. Uçağın kapısı açılır açılmaz Brigitte Macron'un ellerini eşinin yüzüne koyarak onu sertçe ittiği kameralara yansıdı. Görüntülerde Brigitte'in, Macron'a yönelip soğuk bir tavırla "Uzak dur, zavallı" anlamına gelen "Dégage, espèce de loser" sözlerini söylediği görüldü.

"Onu Yüzünden İtti, Sonra Sertçe Konuştu"

Dudak okuma uzmanının ifadesine göre, Macron kapı açıldığında eşine dönerek bir şeyler söylemek istedi. Ancak Brigitte, hiç beklenmedik bir anda onu yüzünden iterek soğuk bir tavır sergiledi. Cumhurbaşkanı, kameraları fark edince gülümseyerek el salladı ve resmi tavrını korumaya çalıştı.

Bir süre sonra Macron tekrar Brigitte'e yaklaşıp "Hadi gidelim" diye işaret etti. Brigitte bu davete karşılık vermedi, hatta merdiven başında uzatılan kolu görmezden gelip korkuluğa tutundu. Yanından geçerken de yukarıdaki sert ifadeyi mırıldandı.

Macron'dan Barışma Girişimi: "Deneyelim, lütfen"

Dudak okuma uzmanı, olaydan birkaç dakika sonra Macron'un "Essayons, s'il te plaît" yani "Deneyelim, lütfen" diyerek bir barışma girişiminde bulunduğunu söyledi. Ancak Brigitte'in buna verdiği tek yanıt "Hayır" oldu. Ardından söylediği "Je vois" (Anlıyorum) ifadesi, gerginliğin derinliğini gösteriyordu.

Uzmandan Yorumu: "Nadir Rastlanan Bir Gerginlik"

Uzman, bu sahnenin çift arasındaki kişisel gerilimi nadir bir açıklıkla ortaya koyduğunu ve özellikle diplomatik temaslar öncesi dikkat çekici bir durum olduğunu belirtti. Macron çifti daha önce samimi görüntülerle gündeme gelirken, bu olay Fransa kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.