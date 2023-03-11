Yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi uyaran kadın, canından oldu

Hafta sonu akşam vakitlerinde arkadaşlarıyla eğlenmek için bara giden bir çocuk annesi 37 yaşındaki kadın, bar çıkışı telefonda yüksek sesle konuşan kişiyi uyardı. Sarhoş olduğu ileri sürülen adam, kendisini uyaran kadını gözünü bile kırpmadan göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Brezilya'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Bir çocuk annesi Fabills Felipe de Almeida, hafta sonu akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp arkadaşları ile eğlenmek için bara gitti.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Arkadaşları ile barın dışında oturduğu esnada, alkollü olduğu belirtilen 51 yaşındaki Eberson de Oliveira'nın telefonla yüksek sesle konuşmaya başladığını fark edince, adamı uyardı. Oliveira ve kendisini uyaran Fabills arasında sözlü bir tartışma başlarken, bu tartışma çok geçmeden yerini kavgaya bıraktı.

İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Fabills yerinden kalkıp Eberson'ın karşısına geçerek tokat atınca, adam elindeki bıçağını gözünü bile kırpmadan kadının göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yaşam savaşı veren kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KIZININ DOKTOR OLMASINI İSTİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Fabills'in 20 yaşındaki kızı, annesinin kendisini çok zor şartlar altında büyüttüğünü ve sürekli kendisine ders çalışıp, doktor olmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.