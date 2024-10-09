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Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
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Brezilya'da 27 yaşındaki inşaat mühendisi Rafaela Martins de Araujo, Petrobras sahasında çalışırken silindir altında kalarak hayatını kaybetti. MJ2 İnşaat'ta teknik müdür olan Araujo, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Petrobras ve Yerel Petrol İşçileri Sendikası üzüntülerini belirterek aileye destek sağladıklarını açıkladı. Olay, iş güvenliği endişelerini gündeme getirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Brezilya'nın Macae kentinde 7 Ekim tarihinde meydana gelen trajik bir iş kazasında, 27 yaşındaki inşaat mühendisi Rafaela Martins de Araujo hayatını kaybetti. Petrobras petrol şirketinin sahasında çalışan Araujo, bir silindirin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, Araujo'nun teknik müdür olarak görev yaptığı MJ2 İnşaat firmasının Petrobras için hizmet verdiği inşaat sahasında meydana geldi. Atık deposu bölgesinde kullanılan silindirin frenleri aniden arızalandı ve operatörler kontrolü kaybetti. Bunun sonucunda silindir, genç mühendisi ezdi.

Ağır yaralanan Araujo, hemen Lagomar Acil Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Enstitüsü'nün raporuna göre, Araujo'nun ölüm nedeni kafa travması olarak belirlendi.

Petrobras, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Araujo'nun ailesine destek sağladıklarını açıkladı. Şirket ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için bir komite oluşturacağını bildirdi.

Yerel Petrol İşçileri Sendikası da olaya ilişkin üzüntülerini ifade ederek, aileye başsağlığı diledi ve konuyu araştırdıklarını belirtti.

Polis, iş güvenliği açısından önem taşıyan bu kazayla ilgili soruşturma başlattı. Silindirin daha önce herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığı henüz netlik kazanmadı.

2020 yılında Mogi das Cruzes Üniversitesi'nden mezun olan Araujo'nun zamansız ölümü, iş güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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