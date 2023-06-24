Boşnak adam Paris'ten Srebrenitsa'ya yürüyor

Fransa'nın başkenti Paris'ten nisan ayında yola çıkan Boşnak Nisvet Dizdarevic, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan Srebrenitsa'da 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerine yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.

Paris'ten 1500 kilometreden fazla yol yürüyen Dizdarevic, Bosna Hersek sınırına ulaşarak hedefine daha da yaklaşırken Srebrenitsa'ya yürüme kararını nasıl aldığını ve yolculuğunun nasıl geçtiğini AA muhabiriyle paylaştı.

Daha önce soykırım kurbanları anısına her yıl Srebrenitsa'da düzenlenen "Barış Yürüyüşü" etkinliğine katıldığını söyleyen Dizdarevic, "Ancak Paris'ten yürümek daha büyük bir enerji gerektirecekti. Kolay olduğunu söyleyemem ancak ben zorlanmadım. Gittiğim her yerde çok güzel karşılandım." dedi.

Dizdarevic, soykırım kurbanları anısına yürümenin kendisine güç verdiğini ifade ederek "Yol üzerinde savaş zamanında katliamların yaşandığı diğer şehirlere de uğrayacağım. Kahramanlarımızı ziyaret etmeliyim." diye konuştu.

"Bosna Hersek'te yaşananların en somut özeti beyaz mezar taşları"

Srebrenitsa kurbanlarının savaş döneminde güvenlik bölgeye ulaşmak için kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen "Barış Yürüyüşü" etkinliğine de dahil olmayı planladığını anlatan Dizdarevic, genç nesillere Srebrenitsa'da yaşananların anlatılması ve unutulmaması gerektiğini belirtti.

Dizdarevic, gençlere tarihlerini iyi bilmeleri gerektiği nasihatında bulunarak "Bosna Hersek'teki insanlar topraklarını koruyabilmek için canlarını feda etti. Bunu unutmasınlar. Bu yürüyüşü de gençler için yapıyorum aslında." ifadelerini kullandı.

Almanya, Avusturya ve Slovenya'dan geçtiğini belirten Dizdarevic, "Geçtiğim ülkelerdeki Boşnaklar beni evlerinde ağırladı. Yemek hiç problem olmadı. Bütün bunlar devam etmem için bana güç verdi." dedi.

Dizdarevic, Paris-Srebrenitsa arasının yaklaşık 1850 kilometre olduğuna işaret ederek "Bosna Hersek'te yaşananların en somut özeti, başınızı çevirdiğiniz her yerde görebileceğiniz beyaz mezar taşlarıdır." diye konuştu.

Soykırımın 28'inci yılı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise kadar hala ulaşılamadı.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl, soykırımın 28'inci yıl dönümünde de kimliği tespit edilen kurbanlar törenle defnedilecek.