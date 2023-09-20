Bomba iddia: Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşması sonrası sığınağa kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yapılan anlaşma gereğince Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyururken, Azeri basınında ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üst düzey yetkililerle birlikte Savunma Bakanlığı'nın sığınağına, eşi ve çocuğunun ise Goycha Gölü çevresindeki kır evine kaçtığı öne sürüldü.

Dün Azerbaycan tarafından operasyon başlatılan Karabağ'da, bugün Azerbaycan saati 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı. Kabul edilen şartlara göre; Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor ve tam şekilde silahsızlandırılıyor. Azerbaycan basınında gündeme gelen bir iddia ise büyük ses getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üst düzey yetkililerle birlikte Savunma Bakanlığı'nın sığınağına kaçtığı öne sürüldü.

ALİYEV TEK ŞART SUNDU

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından dün antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. Aliyev " Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.

ERMENİ GÜÇLERİ SİLAH BIRAKACAK

Bu açıklamanın ardından dünyanın beklediği haber geldi. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Rus basını Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.

AZERBAYCAN'IN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının oluşumları silahlarını bırakır, savaş mevzilerini ve askeri mevzilerini terk eder ve tamamen silahsızlandırılır. Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri Azerbaycan topraklarını terk ediyor, yasadışı Ermeni silahlı grupları serbest bırakılıyor.

Buna paralel olarak tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus barış gücü birliği ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

PAŞİNYAN'IN SIĞINAĞA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yapılan ateşkes anlaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Azerbaycan basının servis ettiği bir iddia da büyük ses getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından üst düzey yetkililerle birlikte Savunma Bakanlığı'nın sığınağına, eşi ve çocuklarının ise Goycha Gölü çevresindeki kır evine kaçtığı öne sürüldü.