BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeüyesi 5 ülke, ' İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme' kararına karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumu öncesi Slovenya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, İngiltere, Danimarka, Fransa, Yunanistan ve kendi ülkesi adına ortak açıklama yaptı.

5 ÜLKEDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Açıklamada, ' İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmeye yönelik' kararının kınandığı belirtildi.

Uluslararası insancıl hukukun ihlali riskini barındıran kararın, İsrail tarafından derhal geri çekilmesi ve uygulanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, operasyonların genişletilmesinin, Gazze'deki tüm sivillerin hayatını tehlikeye atacağı ve daha fazla acıya yol açacağı bildirildi. Gazze'deki kıtlığın derinleştiğine vurgulanan açıklamada, "Çocuklar açlıktan ölüyor" ifadesi kullanıldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'de faaliyet gösterebilmesinin hayati önem taşıdığı da vurgulanarak, temel ihtiyaçların temini için tüm kara yollarının açılması gerektiği aktarıldı. 'Diplomasi' çağrısı yapılan açıklamada, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.