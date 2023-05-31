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BM, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye Ediyor

BM, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye Ediyor

Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait 'Ndeavor' adlı gemi, Salı günü Yemen'in batısında bulunan Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa açıklarında, çürümeye yüz tutmuş bir süper petrol tankeri olan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin (FSO) bulunduğu bölgeye ulaştı. BM temsilcileri, FSO Safer tankerinin dahil olduğu potansiyel bir deniz felaketini önleme konusundaki son gelişmeleri görüşmek için Yemenli yetkililerle görüşmek üzere Mayıs ortasında Ras-İsa limanını ziyaret etmişti.

Bm, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye EdiyorYemen'in Hudeyde vilayetinde bulunan Ras-Isa limanındaki Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin yakınlarından geçen Yemen sahil güvenlik botu, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

HUDEYDE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'e (BM) ait "Ndeavor" adlı gemi, Salı günü Yemen'in batısında bulunan Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa açıklarında, çürümeye yüz tutmuş bir süper petrol tankeri olan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin (FSO) bulunduğu bölgeye ulaştı.

BM temsilcileri, FSO Safer tankerinin dahil olduğu potansiyel bir deniz felaketini önleme konusundaki son gelişmeleri görüşmek için Yemenli yetkililerle görüşmek üzere Mayıs ortasında Ras-İsa limanını ziyaret etmişti.

Bm, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye EdiyorYemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa limanında "Ndeavor" adlı bir BM gemisinin güvertesinde duran, Birleşmiş Milletler tarafından işe alınmış mühendisler, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Bm, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye EdiyorYemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa limanında bulunan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin bulunduğu bölgeye ulaşan BM'ye ait "Ndeavor" adlı gemi, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Bm, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye EdiyorYemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa limanında bulunan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin bulunduğu bölgeye ulaşan BM'ye ait "Ndeavor" adlı gemiden demir atan bir işçi, 30 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Bm, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye EdiyorYemen'in Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa limanında bulunan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin bulunduğu bölgeye ulaşan BM'ye ait "Ndeavor" adlı gemi, 30 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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