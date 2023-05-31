BM, Yemen Kıyısında Çürümeye Yüz Tutmuş Tankerdeki Petrolü Tahliye Ediyor

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait 'Ndeavor' adlı gemi, Salı günü Yemen'in batısında bulunan Hudeyde vilayetindeki Ras-İsa açıklarında, çürümeye yüz tutmuş bir süper petrol tankeri olan Safer isimli yüzer depolama ve boşaltma gemisinin (FSO) bulunduğu bölgeye ulaştı. BM temsilcileri, FSO Safer tankerinin dahil olduğu potansiyel bir deniz felaketini önleme konusundaki son gelişmeleri görüşmek için Yemenli yetkililerle görüşmek üzere Mayıs ortasında Ras-İsa limanını ziyaret etmişti.