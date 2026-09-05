BM Temsilcisi Holguín'in Kıbrıs Ziyareti Hastalık Nedeniyle İptal Edildi

Haber: Yusuf KANLI

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs konusundaki kişisel temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, zatürre teşhisi konulmasının ardından adaya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal etti. Holguín, ANKA Review'a yaptığı açıklamada, doktorlarının uçak yolculuğu yapmaması yönünde kesin talimat verdiğini söyledi.

Bu nedenle Holguín, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulides arasında 9 Eylül'de yapılması planlanan görüşmeye katılamayacak. Temsilci, başlangıçta 7 Eylül'de adaya gelmeyi planlamış, hastalığı nedeniyle ziyaret daha sonra 10 Eylül'e ertelenmişti.

İlk düzenlemeye göre Holguín'in adada kalarak liderlerin bir sonraki haftalık görüşmesine de katılması öngörülüyordu. Ancak programın tamamı iptal edilirken, yeni bir Kıbrıs ziyareti için henüz tarih belirlenmedi.

Buna rağmen adadaki diyalog sürecinin devam etmesi bekleniyor. Liderlerin temsilcileri Mehmet Dana ile Menelaos Menelaou'nun 7 Eylül'de bir araya gelmesi, Erhürman ile Hristodulides'in ise 9 Eylül'de görüşmesi planlanıyor.

Bu görüşme, iki liderin 26 Ağustos'ta haftada en az bir kez bir araya gelme konusunda mutabık kalmalarının ardından yapacakları ikinci buluşma olacak. Daha önce planlanan görüşme, Girne açıklarında meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet feribot faciası nedeniyle ertelenmişti.

Holguín, eylül ayı içinde iki liderle New York'ta görüşeceğini söyledi. Erhürman ile Hristodulides, BM Genel Kurulu çalışmaları döneminde Guterres ile ayrı ayrı görüşmek üzere New York'a gidecek.

New York'taki temasların, Kıbrıs'taki iki taraf ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın yanı sıra Birleşmiş Milletlerin katılacağı yeni bir gayriresmi 5+1 toplantısının düzenlenmesini haklı çıkaracak ölçüde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Guterres, böyle bir toplantının ancak yeterli hazırlık yapılmasının ardından gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. BM, güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve özlü konular olmak üzere üç paralel alanda ilerleme sağlanmasını istiyor.

Holguín'in ziyaretinin iptal edilmesine rağmen 9 Eylül liderler buluşması, yeni geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, Sivil Toplum Danışma Organı ve geçmiş müzakere süreçlerinde varılan yakınlaşmaların nasıl ele alınacağı konularında ilerleme sağlanması için önemli bir fırsat sunacak. Bu başlıklardan herhangi birinde somut sonuç alınması, liderlerin Guterres ve Holguín ile New York'ta gerçekleştirecekleri görüşmeler öncesinde diplomatik sürecin ilerletilmesine ilişkin beklentileri güçlendirecek.

Kaynak: ANKA