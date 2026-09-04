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BM: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

BM: İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl düzenlediği ve üç mülteci kampının tüm nüfusunun yerinden edilmesine yol açan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Rapora göre, evlerine dönmelerine halen izin verilmeyen Filistinlilerin yerinden edilme biçimi, saldırıların mümkün olduğunca fazla Filistinliyi bölgeden çıkarmayı amaçladığına işaret ediyor.

(ANKARA ) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl düzenlediği ve üç mülteci kampının tüm nüfusunun yerinden edilmesine yol açan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Rapora göre, evlerine dönmelerine halen izin verilmeyen Filistinlilerin yerinden edilme biçimi, saldırıların mümkün olduğunca fazla Filistinliyi bölgeden çıkarmayı amaçladığına işaret ediyor.

OHCHR tarafından yayımlanan raporda, İsrail güçlerinin 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında Cenin, Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında yürüttüğü operasyonlar sırasında ev ev dolaşarak bölge sakinlerini ayrılmaya zorladığı belirtildi.

Rapora göre, operasyonlar sırasında siviller öldürüldü, yüzlerce ev yıkıldı, yollar ve diğer altyapı zarar gördü, su ve elektrik hizmetleri kesildi. Üç kampta yaşayan nüfusun tamamı zorla yerinden edildi. Ekim 2025 itibarıyla Cenin Mülteci Kampı'ndaki yapıların yüzde 52'sinin, Nur Şems'tekilerin yüzde 48'inin ve Tulkerim'dekilerin yüzde 36'sının İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığı veya hasar gördüğü kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, operasyonun yürütülme biçiminin amacına ilişkin değerlendirmesinde, "Demir Duvar Operasyonu'nun gerçekleştirilme biçimi, amacın mümkün olduğunca fazla Filistinliyi yerinden etmek ve daha fazla yasa dışı İsrail yerleşimine alan açmak olduğunu gösteriyor; bu da uluslararası hukukun daha ileri düzeyde ihlali anlamına geliyor" dedi.

Raporda incelenen dönemde İsrail güçlerinin 21'i çocuk olmak üzere 102 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. OHCHR, yerinden edilen Filistinlilerin halen kamplarına dönmelerine izin verilmediğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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