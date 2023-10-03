BM, Haiti'ye çok uluslu güvenlik gücü gönderme kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki çete şiddetini önlemek amacıyla çok uluslu güvenlik gücü desteği gönderme kararı aldı. Karar doğrultusunda insan hakları ihlallerini önlemek için gözetim mekanizması oluşturulacak ve kritik bölgelerin güvenliği sağlanacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pazartesi yaptığı toplantıda 'çok uluslu güvenlik gücünün' çetelerle mücadelede hükümete yardımcı olmak üzere Haiti'ye gönderilmesine karar verdi.

BMGK, ABD'nin New York eyaletinde Pazartesi günü yaptığı toplantıda, Haiti'de artan çete şiddetini önlemek amacıyla çok uluslu güvenlik gücü desteğini ülkeye göndermek üzere karar verdi. Alınan kararı, 13 ülke kabul ederken Rusya ve Çin çekimser oy kullandı. Karar doğrultusunda Haiti halkı için istismar olayları da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini önleyecek bir gözetim mekanizması oluşturulmasına karar verildi. Aynı zamanda havaalanları, liman ve okullar gibi kritik bölgelerin güvenliğini sağlamak üzere çok uluslu güvenlik desteğine yetki verildi.

KÜRESEL BARIŞI KORUMANIN YENİ YOLU

ABD Temsilcisi Jeffrey DeLaurentis, konseyin kararına yetki vererek 'tarih yazdığını' ve 'küresel barış ve güvenliği korumanın yeni bir yolunu yaratma' yönünde adım attığını söyledi. DeLaurentis, "Bu misyonun konuşlandırılması, Haiti'nin kısa vadeli kritik ihtiyaçlarının desteklenmesine ve ülkenin uzun vadeli istikrarı ilerletmesi için gerekli güvenlik koşullarının desteklenmesine yardımcı olacaktır" dedi.

DAYANIŞMANIN İFADESİ

Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus, büyükelçilere destekleri ve ülkesi için alınan bu tarihi kararı oyladıkları için teşekkür etti. Ayrıca üye devletleri, güvenli bir ortamın yeniden tesis edilmesine ve demokratik kurumların yeniden kurulmasına yardımcı olmaya davet etti. Geneus, "Basit bir oylamanın ötesinde, bu aslında sıkıntı içindeki bir halkla dayanışmanın ifadesidir" ifadelerini kullandı.

KENYA BÜYÜKELÇİSİ MARTİN KİMANİ: HAİTİ HALKI İÇİN BİR UMUT IŞIĞI

Kenya Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Martin Kimani, ülkesinin kararı yönetme yönündeki teklifini hatırlattı ve konseye 'örnek teşkil edecek bir işbirliği ruhuyla' yanıt verdiği için teşekkür etti. Kimani,"Bu eylemle Güvenlik Konseyi, kuşatılmış Haiti halkı için bir umut ışığını ateşledi" diye konuştu.

BM: 2023'TE 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

BM, Haiti'deki suç gruplarının 2023'ün ilk yarısında 2 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 1000'den fazla kişiyi kaçırdığını ve halkı terörize etmek için cinsel istismarların kullandığını açıklamıştı. HRW ise 11'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 67 kişinin öldürüldüğünü, çoğu birden fazla failin olduğu toplu cinsel saldırı olan 20'den fazla cinsel saldırı vakasını belgeledi.

150 KADAR SUÇ GRUBU VAR

Şiddete ve devletin eylemsizliğine karşı bazı Haitililerin adaleti kendilerinin sağlamaya çalıştığının altını çizen HRW, "Haitililer, Nisan ayı sonlarında ivme kazanan ve Haziran ayı itibariyle ülke genelinde 200'den fazla şüpheliyi öldüren Bwa Kale hareketini oluşturarak 'bir çeşit adalete' başvurdu" ifadelerini kullandı. Raporda ayrıca Port-au-Prince'de ve bölgesinde yaklaşık 150 suç grubunun faaliyet gösterdiği ve bunların çoğunun iki ana suç koalisyonunun altında bulunduğu vurgulandı.