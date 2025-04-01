BM'den İsrail'e Adalet Çağrısı: 15 Yardım Görevlisi Öldürüldü

Birleşmiş Milletler, aralarında Kızılay çalışanlarının da olduğu 15 yardım görevlisinin öldürülmesi ile ilgili "adalet" çağrılarına İsrail'den henüz bir açıklama gelmediğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü, Salı günü yaptığı açıklamada ölenlerin sekizinin Filistin Kızılayı görevlisi, birinin BM çalışanı diğer altısının da sivil savunma görevlisi olduğunu doğruladı.

OCHA yetkilileri, İsrail'den "adalet ve cevaplar" beklendiğini de kayda geçirdi.

Washington'dan da, Gazze'de "sahadaki tüm tarafların" uluslararası insani hukuk kurallarına uymasının beklendiği açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gazetecilerin sorusuna, "Gazze'de yaşanan her şey Hamas yüzünden oluyor" yanıtını verdi.

İsrail Ordusu, yaptığı ilk açıklamada, askerlerinin, farları veya acil durum sinyalleri olmadan "şüpheli bir şekilde ilerleyen" araçlara ateş açtığını iddia etmişti.

Ölenler arasında bir Hamas görevlisi ve "sekiz teröristin" olduğu da öne sürüldü.

Ancak ordu açıklamasında, cesetlerin neden kuma gömüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almadı.

Araçlar 'teker teker' hedef alındı

BM yetkililerine göre, 23 Mart'ta Refah yakınlarındaki olayda, beş ambulans, bir itfaiye aracı ve bir BM aracına "teker teker" ateş açıldı.

Öldürülen 15 kişiye ait cesetlerin Pazar günü bir "toplu mezardan" çıkarıldığı aktarılıyor.

Filistin Kızılayı, kendi çalışanı olan bir sağlık görevlisinin de kayıp olduğunu açıkladı.

BM yetkilileri ise araçların açık şekilde amblem taşıdığını savunuyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pazar günü yapılan açıklamada, sekiz sağlıkçının cesedinin "en son görüldükleri Rafah bölgesine erişimlerinin engellenmesi sonrası, yedi gün süren sessizlikten sonra geri alındığı" duyuruldu.

Kızılay, ambulans görevlileri Mostafa Khufaga, Saleh Muamer ve Ezzedine Shaath ile ilk müdahale gönüllüleri Mohammad Bahloul, Mohammed al-Heila, Ashraf Abu Labda, Raed al-Sharif ve Rifatt Radwan'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Ambulans görevlisi Assad al-Nassasra isimli kişinin "halen kayıp" olduğu kaydediliyor.

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "Onlar insani yardım görevlileriydi" dedi.

Chapagain, görevlilerin içinde olduğu ambulansların açıkça işaretlenmiş olduğunu da söyledi:

"En karmaşık çatışma bölgelerinde bile kurallar vardır. Uluslararası insan hakları hukukunun kuralları çok açık. Siviller ve insani yardım görevlileri korunmalı."

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ayrı bir açıklamada sağlık görevlilerinin işlerini yaparken öldürülmesinden "dehşete düşüldüğünü" ifade etti.

Gazze'deki OCHA ofisinin direktörü Jonathan Whittall, X'te yaptığı bir paylaşımda, 15 cesedin, "parçalanmış ambulanslarından birinin tepe lambasıyla işaretlenmiş bir toplu mezardan" çıkarıldığını aktardı.

Whittall bir başka video mesajındaysa, kurtarma görevlilerinin "eldivenleri takılı ve üniformaları üzerinde bir şekilde" mezardan çıkarıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, cesetlerin "sığ mezarlara" gömülmesinin "insanlık onurunun derin bir ihlali" olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (PRCS) açıklamasındaysa, "ekibin katledilmesinden" dolayı büyük yıkım yaşandığı vurgulandı.

Kurum, Kızılay görevlilerin ambleme rağmen hedef almasının, "ancak savaş suçu olarak değerlendirilebileceği" savunuldu.

Sağlık görevlilerinin Pazartesi günü yapılan cenazesinde BBC'ye konuşan Eşref Ebu Labda'nın babası, "Onlar [İsrail birlikleri] önce ilk aracı, sonra ikinciyi ve sonra üçüncüyü hedef aldılar" dedi.

Nasser Abu Labda, "Soğukkanlılıkla öldürdüler. Sekiz gündür onları aramaya çalışıyoruz. [İsrail] Kızılay, OCHA veya BM ile her türlü koordinasyonu reddetti. Kimse İsrail'i sorumlu tutamıyor. Sadece Tanrı" dedi.

İsrail, Hamas ile ardından 18 Mart'ta Gazze'deki hava ve kara harekatını yeniden başladı.

Hamas, o zamandan bu yana Gazze'de 1000'den fazla kişi öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşta Gazze'de 50.350'den fazla kişi öldürüldü.