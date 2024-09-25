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Birleşik Krallık Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti

Birleşik Krallık Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti
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Orta Doğu'daki gerilim artınca Birleşik Krallık, Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Başbakan Starmer, İsrail-Hizbullah çatışmasının bölgeyi savaşın eşiğine getirdiğini belirtti. 700 asker Kıbrıs'a gönderilecek, bölgedeki Kraliyet Donanması gemileri, uçaklar ve helikopterlerle güç arttırılacak. Savunma Bakanı Healey, vatandaşlara Lübnan'ı hemen terk etme çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması üzerine vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek için harekete geçti. Başbakan Keir Starmer, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların bölgeyi savaşın eşiğine getirdiği konusunda uyarıda bulunurken, hükümet Kıbrıs'a asker gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 700 asker Kıbrıs'a intikal edecek. Bu hamle, bölgede halihazırda bulunan iki Kraliyet Donanması gemisi, çeşitli uçaklar ve nakliye helikopterlerinden oluşan Birleşik Krallık varlığını güçlendirecek. Askeri birlikler, olası bir tahliye operasyonunda kritik rol oynayacak.

Savunma Bakanı John Healey, durumun ciddiyetini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Son günlerde ve hatta saatlerde yaşanan olaylar, bölgedeki durumun ne kadar hassas ve değişken olduğunu gözler önüne serdi. Bu nedenle, Birleşik Krallık vatandaşlarına mesajımız net: Vakit kaybetmeden Lübnan'ı terk edin."

Hükümet yetkilileri, Lübnan'daki vatandaşlarına güvenli bir şekilde ülkeden ayrılmaları için tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti. Tahliye planları, deniz ve hava yollarını içeren kapsamlı bir lojistik operasyonu öngörüyor. Kıbrıs'taki üsler, bu operasyonun merkez üssü olarak kullanılacak.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkeler de benzer önlemler almaya başladı. Uluslararası toplum, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için diplomatik çabaları yoğunlaştırırken, sivil halkın güvenliği en büyük öncelik olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

Yakup SGZ:

Boşaltın Sıra sizlerede gelecek işte o zaman da biz vatandaşlarımızı ordan kaldıracağız

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