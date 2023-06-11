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BioNTech şirketi koronavirüs aşısının yan etkileri yüzünden yarın Almanya'da hakim karşısına çıkıyor

Dünya Haberleri

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu ve 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech'i zorlu bir hafta bekliyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli aşıyı kullananların, aşının "kalıcı yan etkiler ve hasar" bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurmaları sonrasında BioNTech şirketi yarın Almanya'da yargılanacak.

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın hakim karşısına çıkacak. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı. Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

Hamburg'da bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.

BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.

Financial Times, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizerken, Avrupa Birliği'nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Koronavirüs Aşısı Özlem Türeci Koronavirüs Uğur Şahin Biontech Almanya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ali Deli:

Bilim insanları yerine olsam insanlık için çaba göstermezdim. Korona sırasında aşı ne zaman çıkacak, bize sıra gelecek mi, ay sonumuz ne olacak diğe endişeyle beklerken, bu insanlar gece gündüz çalışıp kısa sürede bir aşı geliştirdiler. Evet henüz test için yeterli zamanları yoktu, ama insanlar patır patır ölüyordu.

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sade vatandaş:

pandemi döneminde olmak için dayatılan bu aşılara normal prosedürlerde bir ilacın bulunup araştırılması geliştirilmesi yararları zararları yan etkilerinin bulunup en sonunda piyasaya sunulması yıllar alır demiş ve hiç aşı olmamıştım bu aşıyı olmak resmen enayiliktir

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Hakan :

Sonuçta bir pasteur değiller, aşının Doğu ülkeleri, türk dünyası, müslüman dünyası içinde kabullenebilir olması için seçilmiş iki aktör.

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