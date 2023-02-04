Biden'ın 'İcabına bakacağız' açıklamasının ardından ABD harekete geçti! Çin'e ait casus balon düşürüldü

ABD'nin hava sahasına perşembe günü giren casus balon Çin'le gerilimi artırdı. Çin, "Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır." derken, ABD dikkat çeken bir harekete imza attı. Başkan Joe Biden'ın, "İcabına bakacağız" açıklamasının ardından Çin casus balonu, ABD ordusunca Atlantik Okyanusu üzerinde düşürüldü.

ABD'nin hava sahasına perşembe günü giren casus balon, Çin'le krize neden oldu. Çin'in "Meteorolojik amaçlar için kullanılan sivil hava aracı" dediği casus balonla ilgili ABD Başkanı Joe Biden, "İcabına bakacağız." ifadelerini kullandı.

CASUS BALON ATLANTİK OKYANUSUNDA DÜŞÜRÜLDÜ

Biden'ın açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

ÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Balonun ABD'nin hava sahanlığına girmesinden sonra dün açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin'in kabul edilemez eyleminin ışığında, bu hafta sonu Çin'e planladığım seyahatimi ertelediğimi iletmek için bu sabah ÇKP Merkezi Dışişleri Ofisi Direktörü Wang Yi ile konuştum. Bildiğiniz gibi Başkan Biden ve Başkan Şi, Kasım ayında Bali'de yaptıkları görüşmede benim Pekin'e gidip onların görüşmelerini takip etmem konusunda anlaştılar" dedi.

"İKİ TARAF DA ZİYARET OLACAĞINI AÇIKLAMAMIŞTI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Blinken'in Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili şunları kaydetti: "Her düzeyde temas ve iletişimin sürdürülmesi, Çin ve ABD Başkanlarının Bali'de yaptıkları toplantıda vardıkları önemli bir ortak anlayıştır. Her iki taraftaki diplomatik ekiplerin görevlerinden biri, ikili ilişkileri düzgün bir şekilde yönetmek, özellikle bazı beklenmedik durumları soğukkanlı ve ihtiyatlı bir şekilde yönetmektir. Aslında, iki taraf da bir ziyaret olacağını açıklamamıştı. Son açıklamanın yapılması ABD'nin meselesidir ve buna saygı duyuyoruz."

ÜÇ HAVAALANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Biden'ın açıklamasının ardından ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sky News'te yer alan habere göre; Federal Havacılık İdaresi (FAA), "ulusal güvenlik çabaları" nedeniyle Güney Carolina'daki Myrtle Beach Uluslararası Havaalanı da dahil olmak üzere üç havaalanında uçuşların durdurulduğunu söyledi.

"METEOROLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN HAVA ARACI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, balonun mücbir sebeplerden dolayı rotasından çok saptığı ve Çin'in bunu doğrulayarak ABD tarafına bilgi verdiğini belirtti. Balonun, meteorolojik araştırmalarda kullanılan hava aracı olduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında şunlara yer verdi: "Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır. Batı Rüzgarlarından etkilenen ve sınırlı kendi kendini yönlendirme kabiliyetine sahip olan hava aracı, planlanan rotasından çok sapmıştır.Bu tamamen mücbir sebeplerden kaynaklanan beklenmeyen bir durumdur ve gerçekler çok nettir. Çin her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olarak hareket eder ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyar.Herhangi bir egemen ülkenin topraklarını veya hava sahasını ihlal etme niyetimiz yok ve asla ihlal etmedik. ABD'deki bazı politikacılar ve medya, onu Çin'e saldırmak ve karalamak için abarttı. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkıyor."