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Biden'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın

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İsveç'in NATO'ya üyeliğine TBMM'den onay çıkmasından memnun olan ABD'den F-16 hamlesi geldi. ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için mektup göndermesi yankı uyandırırken yeni detaylar ortaya çıktı. Biden mektupta, Türkiye'deki İsveç sürecinin tamamlanmasının hemen ardından F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini belirtti.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği için onay vermesi ABD'yi memnun etti. Buna karşılık ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E NATO ONAYI

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

"BIDEN DESTEKLİYOR ANCAK KONGRE'NİN SÜREÇTE KİLİT ROLÜ VAR"

Bunun üzerine ABD ve Türkiye arasında yılan hikayesine dönen F-16'larla ilgili gelişmeler yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verildi.

BIDEN KONGRE'YE MEKTUP GÖNDERDİ

Biden da Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda (Türkiye'deki) süreç tamamlanınca resmi bildirim yapacağını beyan eden mektup yolladı.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti." değerlendirmesini de yaptı. Washington yönetiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokollerin onaylanmasının ardından, yakın zaman içinde Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Dünya

Joe Biden Türkiye İsveç Nato F-16 Diplomasi Politika Dünya Haberler

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