Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele etmek, sağlık ve bakım maliyetlerini düşürmek için yüz milyarlarca dolarlık Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzaladı. Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Enflasyon Azaltma Yasası'nı "ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri" olarak nitelendirdi. Biden, "Şimdi tarihimizin en önemli yasalarından biri olan Enflasyon Azaltma Yasasını imzalıyorum. Bu yasayla Amerikan halkı kazandı ve özel çıkarlar kaybetti. Bir süreliğine insanlar bunların olup olmayacağından şüphe duydular, ancak önemli bir dönemdeyiz. İmza atmak sadece bugünle ilgili değil yarınla ilgili. Amerikalı ailelere ilerleme ve refah sağlamakla ilgili. Amerika'da demokrasinin varlığı göstermekle ilgili." ifadelerini kullandı.

YASA NELERİ KAPSIYOR?

Enflasyon Düşürme Yasası, yenilenebilir kaynaklara geçişi hızlandırmayı amaçlayan enerji ve iklim programlarına yatırım yapmak, büyük ve karlı şirketlerden en az yüzde 15'lik kurumlar vergisi almak ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürerek sağlık maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

REÇETELİ İLAÇ FİRMALARINA ÜST SINIR

Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı konuşmada, yasa ile ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatlarının düşürüleceğini söyledi. Biden, "Bu reçetelerin nedeni ne olursa olsun, ne kadar reçeteniz olursa olsun ilaç maliyetlerine yılda en fazla 2 bin dolarlık bir üst sınır koyulacak. Yılda 2 bin dolardan fazla ödemeyeceksiniz. Enflasyon Azaltma Yasası sayesinde 13 milyon insan sağlık sigortasından yılda ortalama 800 dolar tasarruf edecek." şeklinde konuştu.

BÜTÇE AÇIĞI 10 YILDA 300 MİLYAR DOLAR AZALTILACAK

Yasayla gelecek 10 yıl içinde bütçe açığının 300 milyar doların üzerinde azaltılacağını söyleyen Biden, yasa ile mevzuat açığının azaltacağını ve büyük şirketlere yüzde 15'lik bir asgari vergi uygulanacağını söyledi. Biden, "Önümüzdeki on yılda enflasyonu düşürme yasasıyla, açığı 300 milyar dolar daha azaltacağız. Zengin ve büyük şirketler sonunda adil paylarının bir kısmını ödemeye başlayacak. Büyük şirketler en az yüzde 15 vergi ödeyecek. Yılda 400 bin dolardan az kazanan hiç kimse federal vergilerde bir kuruş fazla ödemeyecektir." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN 369 MİLYAR DOLAR

Biden'ın imzaladığı Enflasyon Düşürme Yasası'nın, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık bütce ayrılacağı belirtildi. Biden, yasayla iklim krizi mücadelesi, karbon emisyonlarını düşürme, ekonomiyi güçlendirme ve enerji güvenliği için yatırım yapılacağını söyleyerek, Amerikan halkına güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmalarını desteklemek için indirimler sağlanacağını söyledi. Biden, "Bu tasarı, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adımdır. Ön saflarda temiz enerji fırsatları oluşturmamızı ve kirlilikle mücadele etmeyi sağlayacağız" dedi. Tasarının bu noktada ayrıca elektrikli araç almak isteyenlere ise 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi sağlayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşan tasarı daha önce hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da onaylanmıştı. Biden'ın ilerleyen süreçte yasa hakkında daha fazla ayrıntıları paylaşmak üzere çeşitli eyaletleri ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan, Enflasyon Düşürme Yasası, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Biden yönetimi için "zafer" olarak değerlendiriliyor.