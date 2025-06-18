Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu
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ABD'nin Georgia eyaletinde, beyin pıhtısı nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki hamile kadın Adriana Smith, eyaletin kürtaj karşıtı yasaları nedeniyle 4 ay boyunca yaşam destek cihazında tutuldu. Fetüsün kalp atışı varsa annenin yaşam destekten alınması kürtaj sayılıyor ve yasak.

Beyin ölümü gerçekleşen hamile kadının yaşam destek cihazı 4 ay boyunca kapatılmadı, bebek doğduktan sonra cihazdan ayrılacak

ABD'nin Georgia eyaletinde 31 yaşındaki Adriana Smith, hamileliğinin 9. haftasında beyin pıhtısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Normalde ailesi yaşam destek cihazının kapatılmasını istiyordu, ancak eyaletteki kürtaj karşıtı yasalar buna izin vermedi. Yasaya göre, fetüsün kalp atışı varsa annenin yaşam destekten alınması kürtaj sayılıyor ve yasak. Bu yüzden doktorlar, beyin ölümü gerçekleşmiş Adriana'yı tam 4 ay boyunca makinelerle hayatta tutmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz Cuma günü, bebek "Chance" erken doğumla dünyaya geldi. Yoğun bakımda olan bebek için umutlar var ama sağlık durumu tam olarak bilinmiyor. Doğumdan sonra Adriana'nın yaşam destek cihazının salı günü kapatılması bekleniyor.

Adriana'nın annesi April, "Bebeğin yaşaması için dua ediyoruz. Bu yaşadığımız şey tam anlamıyla bir işkenceydi. Kızımın sadece makineyle nefes aldığını görmek çok acı," dedi.

Adriana'nın ailesi, daha önce bebeğin beyninde sıvı birikmesi (hidrosefali) olduğunu açıklamıştı. Bebek kör olabilir, yürüyemeyebilir ya da doğduktan sonra hayatta kalamayabilir.

Ancak aile, "Nasıl gelirse gelsin, onu seveceğiz" diyerek bebeğe sahip çıkacaklarını söyledi.

Georgia'da 2022'de yürürlüğe giren yasa, gebeliğin 6. haftasından sonra kalp atışı duyulursa kürtajı yasaklıyor. Adriana'nın beyin ölümü gerçekleştiği hâlde, doktorlar yasayı ihlal etmemek için yaşam desteğini kapatamadı.

Bazı hukukçular, yasaların bu tür durumları kapsamadığını ve doktorların cezai yaptırım korkusuyla hareket ettiğini savunuyor. Eyaletin başsavcısı ise, "Bu durumda cihazı kapatmak kürtaj sayılmaz," diyerek hastanenin yanlış yorum yaptığını öne sürdü.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı

2014 yılında Teksas'ta Marlise Munoz adlı kadın da hamileyken beyin ölümü geçirmişti. O zaman da yasalar nedeniyle cihazlar kapatılmamıştı. Ancak eşi mahkemeye giderek kazandı ve cihazlar kapatıldı.

Bu olay ABD'de kürtaj yasalarının ne kadar karmaşık ve tartışmalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ailenin kararı elinden alındı, genç bir anne makinelerle hayatta tutuldu, bebek ise belirsizlik içinde doğdu.

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, doğum için 4 ay yaşam destek ünitesinde tutuldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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