Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor

Beyaz Saray'dan, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından yapılan ilk açıklamada "Donald Trump İran ile doğrudan bir çatışma istemiyor." denildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), İsrail'in saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmalarına dahil olması sonrası bölgedeki gerginlik artarken; İran'dan karşı yanıt bugün geldi.

KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİ VURULDU

İran Ordusu, İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ve Irak'taki ABD üslerini vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

OPERAYSONUN İSMİ AÇIKLANDI

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ALARM

İran Ordusu'nun Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından körfez ülkelerinden peşe peşe hava sahası kapatma kararları geldi. Saldırıların ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını uçak trafiğine kapatma kararı aldı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Donald Trump İran ile doğrudan bir çatışma istemiyor." denildi.

"İRAN BOŞ BİR ÜSSE SALDIRDI"

Öte yandan Beyaz Saray açıklamasında İran'ın saldırdığı üssün daha önce boşaltıldığını açıkladı. Açıklamada, "Geçen hafta Katar'daki tüm askeri teçhizatı tahliye ettik. İran tamamen boş bir üsse saldırdı" ifadeleri kullanıldı.

BEYAZ SARAY'DA ALARM

Öte yandan İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıda can kaybı bilgisi bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.