Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor

Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
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Beyaz Saray, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli. Yetkililer, Netanyahu'nun "deli gibi davrandığını, sürekli her şeyi bombaladığını" söyledi.

ABD'de, bazı Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu öne sürüldü.

Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor

BEYAZ SARAY'DAN NETANYAHU YORUMU: DELİ GİBİ DAVRANIYOR

Axios haber sitesine konuşan bazı Beyaz Saray yetkilileri, saldırganlığı giderek artan Netanyahu'ya "deli gibi davrandığı, sürekli her şeyi bombaladığı" yönünde eleştirilerde bulundu. Yetkililerden biri, Netanyahu'nun bu hareketlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabileceğine ve iyi niyetini tüketebileceğine işaret etti. Bir diğer üst düzey yetkili, İsrail'in bu hafta Gazze'deki bir kiliseye düzenlediği bombalı saldırıya dikkati çekerek, bu olayın Trump'ın Netanyahu'yu arayıp açıklama talep etmesine yol açtığını vurguladı.

"BAZEN USLU DURMAYAN BİR ÇOCUK GİBİ"

Trump yönetimi içinde Netanyahu'ya karşı artan bir şüphecilik olduğunun altını çizen yetkililer, İsrail Başbakanı'nın "bazen uslu durmayan bir çocuk gibi" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, cuma günü Suriye'deki tırmanışı durduran ateşkese rağmen Washington'un, Netanyahu ve bölgesel politikaları konusunda çok daha fazla endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor

Trump'ın, Netanyahu'nun bölgesel politikaları konusundaki rahatsızlığı özellikle sosyal medyada konu edilirken, ABD Başkanı'nın kamuoyu önünde Netanyahu'ya yönelik eleştiri yapmaktan uzak durduğu görülüyor.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürülmüştü.

Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor

İsrail ordusu, Süveyda'daki çatışmaları gerekçe göstererek, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSu ile Çoğalıyor:

ABD mahsuzdan DELİ diyor Netanyahu ya.. ve böylelikle.. Türkiyeye saldırırsa.. ABD suçlu gözükmez.

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Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

İsrail in batının pis işlerini yürüten en ileri karakol olduğunu söyleyen sizlerdiniz...Batnın batıl bir medeniyet olduğunu ispatladınız.ZBundan böyle ne kadın hakları ne çocuk ne hukuk ne insan haklarının .... Batı medeniyetinde olmadığını gösterdiniz

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Haber YorumlarıSu ile Çoğalıyor:

ABD mahsuzdan Netanyahu için DELİ diyor. Böylelik ile Netanyahu Türkiye ye saldırırsa.. ABD diyebilirki.. " Biz Demedik Saldır. Kendisi Saldırdı. Delidir işte. Ancak ona destek veriyoruz"

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Haber YorumlarıSuleyman Selvi:

Gemileri çekin yardımları çekin deliyi adam eden çıkar bak bı deneyiniz Ürdün hava sahasını ve istibarati kessin İsrail'e füzeleri engellmesin gerisi halledilir

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Haber YorumlarıSafi Gezgin:

Akıllarınca "Madman Teorisini" uyguluyorlar

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