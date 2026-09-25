Haberler

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu koalisyona göçmen talepleri için çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu koalisyona göçmen talepleri için çağrı yaptı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBB, Berlin'de 20 Eylül Pazar günü yapılan seçimlerin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri öncesi partilere çağrıda bulundu. Göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon protokolüne somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılması istendi.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu, koalisyon görüşmeleri öncesi siyasi partilere çağrıda bulunarak, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon protokolüne somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Berlin'de 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Berlin eyalet ve ilçe meclisi seçimlerinin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri öncesinde siyasi partilere çağrıda bulundu. TBB, göçmen kökenli Berlinlilerin taleplerinin yeni koalisyon sözleşmesine somut ve ölçülebilir hedefler olarak yansıtılmasını istedi.

TBB Sözcüsü Ayşe Demir, seçimlerin siyasi sürecin sonu olmadığını belirterek, partilerin seçim döneminde verdikleri sözleri somut politikalara dönüştürmesi gerektiğini söyledi. Demir, yeni yasama döneminde eşit siyasi ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılımın artırılması ve toplumsal kaynakların adil dağıtılmasını öncelikli başlıklar arasında sıraladı.

Berlin'in göçle şekillenen çok kültürlü bir kent olduğunu belirten ve  toplumsal yapının yeni hükümetin politikalarına da yansıtılması gerektiğini vurgulayan Demir, ayrımcılık, sosyal eşitsizlik ve toplumsal katılım alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik desteğin artırılmasını ve bu desteğin uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirilmesini talep etti.

Demir, toplumun tüm kesimlerinin karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlayacak yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni koalisyon sözleşmesinin ayrımcılıkla mücadele, demokratik katılım ve çeşitlilik alanlarında somut iyileştirmeler içermesi gerektiğini ifade etti.

Ayşe Demir, koalisyon görüşmelerini yakından takip ederek siyasi partilerin seçim öncesindeki vaatleri ile görüşmeler sırasında ortaya koyacakları politikaları karşılaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Emekli polis eşini öldürüp 15 parçaya ayırarak çöpe atmıştı! Mahkemede hakimden bunu istedi

Eşini 15 parçaya bölüp çöpe atmıştı! Hakimden isteği pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı

Veliaht Prens teyakkuza geçti! Türkiye ve Pakistan'a acil kodlu çağrı
Greenwood otelden ayrılma kararı aldı! Yeni adresi şaşırttı

Greenwood ayrılma kararı aldı! Yeni adresi şaşırttı
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira

Sağlık çalışanlarının tüm birikimi buhar oldu!
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! 'Asrın soygunu ile karşı karşıyayız'

Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! Olay yaratacak sözler
Bin lirayı Gürcü parasına çeviren kadın, eline geçen parayı görünce şoke oldu

1.000 TL'yi Gürcü parasına çevirince şoke oldu: Bu nasıl olur?

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Aşk dolu bakışları dikkat çekti
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor

Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor