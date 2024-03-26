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Belçika'da Ülkü Ocakları PKK terör örgütü destekçileri tarafından kundaklandı

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Belçika'da terör örgütü PKK destekçileri ve bölgede yaşayanTürk vatandaşları arasında yükselen gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ülkede bulunan bir Ülkü Ocağı, gecenin geç saatlerinde yüzleri maskeli kalabalık bir grup tarafından molotof kokteylleriyle kundaklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

NEVRUZ KUTLAMALARI BAHANESİYLE TERÖR PROPAGANDASI

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da Türk asıllı vatandaşların yoğunlukla yaşadığı eski kömür madenlerine sahip olan 32 bin nüfuslu Heusden-Zolder kentinde nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklara inen PKK yandaşları konvoy yaparak terör örgütü simgeleri ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atmıştı. Türk vatandaşları olaya tepki gösterince bölgede tansiyon yükselmiş ve taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Belçika'da Ülkü Ocakları PKK terör örgütü destekçileri tarafından kundaklandı

ÜLKÜ OCAĞI BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

Aradan geçen bir kaç günde bölgedeki gerilim düşmedi. Yüzleri maskeli kalabalık bir grup, molotof kokteylleriyle Ülkü Ocağı binasını ateşe verdi. Saldırının gece saatlerinde olması nedeniyle binanın boş olduğu ve yaralının olmadığı öğrenildi. Terör örgütü sempatizanları o saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Belçika'da Ülkü Ocakları PKK terör örgütü destekçileri tarafından kundaklandı

NE OLMUŞTU?

Hollanda ve Almanya'dan gelen PKK terör örgütü destekçilerinin katılımıyla yaklaşık 5 bin kişi pazar günü Nevruz kutlamalarını bahane ederek toplandı. Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden korna çalarak geçen ve PKK sloganları atan gruba Türkler tepki gösterdi.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, "Bu çatışmanın tetikleyicisi, Leuven'den Houthalen ve Heusden'e doğru ilerleyen ve Türk kökenli kişilerle tartışmalara neden olan semboller taşıyan bir Kürt konvoyuydu. Bu durum bir Türk erkeğin fiziksel saldırıya uğramasıyla sonuçlandı. Bu haber sosyal medya aracılığıyla yayıldı ve kısa süre içinde onlarca Türk toplandı. Olay, Houthalen ve Heusden-Zolder bölgesine yayılan çeşitli çatışmalara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Ülkü Ocakları PKK terör örgütü destekçileri tarafından kundaklandı

Belediye başkanının verdiği bilgiye göre, olayın büyümesi üzerine, konvoydaki grup, Kolder sokağındakibir eve sığındı. Türk grup, sloganlar eşliğinde sokağa gelerek, eve saldırmak istedi. Polis, evi kordon altına alarak, kimsein yaklaşmasına izin vermedi. Olaylar yatıştırıldı ancak sosyal medya aracılığıyla yaşananların duyulmasının ardından çatışmalar farklı mahallelere yayıldı. Brüksel'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Belçika PKK Terör 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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