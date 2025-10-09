Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı. Mısır basını, ateşkesin saat 12.00'de imzalanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: MEMNUNUZ

Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının "memnuniyetle" karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" denildi.

BİRLİKLER GERİ ÇEKİLECEK

Gelinen süreçle ilgili İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ve Gazze'deki birliklerin geri çekilmeye hazırlandığı belirtildi.

10 ÜLKE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Tüm dünya bölgeden gelen haberlere kilitlenmişken bölgede savaşın bitmesini hangi ülkelerin istediği, hangi ülkelerin "savaştan" yana tavır aldığı da merak ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki savaşta derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep eden kararı açıklamıştı. Genel Kurulda oylanan tasarı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca 10 ülke tarafından reddedilmişti.

KARARA EVET OYU VEREN ÜLKELER

Türkiye, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Benin, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Burundi, Kamboçya, Kanada, Orta Afrika C., Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, GKRY, Kore Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Gana, Yunanistan, Grenada, Gine, Gine Bissau, Guyana, Honduras, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesoto, Libya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Mali, Malta, Moritanya, Mauritius, Meksika, Monako, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Güney Kore, Moldova, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa, San Marino, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Tayland, Doğu Timor, Trinidad ve Tobago, Tunus, Tuvalu, Uganda, BAE, Tanzanya, Özbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

ÇEKİMSER KALAN ÜLKELER

Arjantin, Bulgaristan, Cabo Verde, Kamerun, Ekvator Ginesi, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Malavi, Marshall Adaları, Hollanda, Palau, Panama, Romanya, Slovakya, Güney Sudan, Togo, Tonga, Ukrayna, Birleşik Krallık, Uruguay.

HAYIR OYU VEREN ÜLKELER

ABD, İsrail, Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay.