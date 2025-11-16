Batı Şeria'daki rekor yerleşimci şiddeti İsrail'de bölünmeye yol açıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Deyr İstiya yakınlarındaki Hamida Camisi'ne düzenlenen saldırının izleri, dışarıdaki zeminde hâlâ duruyor.

Girişin etrafı kömürleşmiş mobilyalar, kürsüler ve kıvrılmış isli halılarla.

İçerisi boşaltılmış ve enkaz temizlenmiş çünkü Cuma namazı vakti.

Onlarca erkek meydan okurcasına namaza geldi. Sırtları kavrulmuş ve kararmış duvara dönüktü.

Buradaki imam Ahmed Salman, Perşembe günü gerçekleşen saldırının, Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti dalgasının ortasında, Yahudi yerleşimcilerden gelen bir mesaj olduğunu söylüyor.

"Vermek istedikleri mesaj, her yere ulaşabilecekleri, şehirlere, köylere ulaşabilecekleri, sivilleri öldürebilecekleri, evleri ve camileri yakabilecekleri yönünde."

"Bunu ruhumda hissediyorum" diyor.

"Nerede olursa olsun, ibadethanelere dokunmak doğru değil."

Ama burada İsrail Ordusu'nun bölgedeki komutanına da bir mesaj vardı.

Caminin dış duvarına İbranice"Senden korkmuyoruz, Avi Bluth" yazılmıştı.

Son bir buçuk aydır yerleşimcilerin bölgede gerçekleştirdiği saldırılar, komutanlardan gelen uyarıların dışında, çok sayıda kişinin tutuklanmasına ve soruşturmalara da yol açtı.

Ancak yayılmacı yerleşimciler hükümetten de destek alıyor ve bazıları bunun Batı Şeria'yı tehlikeli bir çatışmaya doğru ittiğine inanıyor.

Filistinlilerin tarım arazilerine ulaşmaya çalıştığı yıllık zeytin hasadı, genellikle şiddetin arttığı bir dönem. Ancak bu yılki saldırılar BM rekorlarını kırdı.

BM İnsani İşler Ofisi, yalnızca Ekim ayında yerleşimcilerin gerçekleştirdiği 260'tan fazla saldırıda Filistinlilerin hayatını kaybettiğini veya mallarına zarar verildiğini kaydetti. Bu, 2006'da gözlem yapmaya başladıklarından bu yana en yüksek aylık sayı.

İnsan hakları grupları, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından 2023'te başlayan Gazze Savaşı'ndan bu yana yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırganlığının arttığını belirtiyor.

BM rakamları, o tarihten bu yana 3200'den fazla Filistinlinin yerleşimci şiddeti ve kısıtlamaları nedeniyle zorla yerinden edildiğini gösteriyor.

Son günlerde Batı Şeria'da çeşitli saldırılar yaşandı.

Bunlar arasında, maskeli erkeklerden oluşan kalabalık bir grubun Beyt Lid yakınlarındaki bir sanayi bölgesine ve Bedevilere ait binalara düzenlediği saldırı da yer alıyor.

Güvenlik kameraları, saldırganların yamaçtan koşarak fabrika kapısından içeri girdiklerini ve birkaç kamyonu ateşe verdiklerini gösteriyor. Ordu, daha sonra civarda görev yapan İsrail askerlerine saldırdıklarını açıkladı.

İsrail polisi sözcüsü, dört şüphelinin tutuklandığını, üçünün ise daha sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Beyta çevresindeki zeytinliklerde, Reuters muhabiri Raneen Sawafta, zeytin hasadını takip ederken bir yerleşimci tarafından sopayla dövüldü, miğferindeki derin bir çukur, darbelerin şiddetini açıkça gösteriyordu.

Beyta'daki Kızılay gönüllüsü Hamad el-Câgûb Ebu Rabia da ona yardım etmeye gittiğinde başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

"Tanrı'nın yarattığı bir insanın bunu yapabileceğini hiç düşünmezdim" diyor.

"Birazcık insanlıkları olsaydı, bunu bir kadına asla yapmazlardı. Miğferi olmasaydı, ölebilirdi."

Üç hafta önce, 55 yaşındaki Afaf Ebu Alia, Ebu Falah köyü yakınlarında kiraladığı tarlada zeytin toplarken, bir yerleşimci saldırısı sırasında sopayla feci şekilde dövülmüştü. Saldırının videosu dünya genelinde kınanmıştı.

Elu Alia "Yerleşimcilerden biri bana saldırdı ve beni dövmeye başladı; kafama, kollarıma ve bacaklarıma vuruyor, postallarıyla bacaklarımı tekmeliyordu" diyor.

"Yere düştüm. Neler olduğunun farkında değildim, aklım bomboştu; sadece acıyı hissediyordum. Ruhum bedenimden ayrılıyormuş gibi hissediyordum. Tek düşündüğüm çocuklarımdı."

Şu anda evinde tedavi gören Afaf, hala ağrılarının olduğunu, kafasına 20 dikiş atıldığını, kol ve bacaklarında ise uyutmayacak kadar morluklar olduğunu söyledi.

Ailenin yerleşimciler tarafından kendi tarım arazilerine erişiminin engellendiğini ve bu yıl zeytin yetiştirmek için başka bir yerde arazi kiraladıklarını söylüyor.

"Mümkün olsaydı bugün oraya dönerdim, onlardan korkmuyorum" diyor Afaf.

Ancak durumun giderek daha riskli hale geldiğini de kabul ediyor.

"Savaşın başlangıcında böyle değillerdi" diyor.

"Bu bir yılda, önceki tüm yıllardan daha da çok tırmandırdılar."

Saldırıyla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

Bu tür tutuklamalar nadir ve mahkûmiyetler daha da az görülüyor.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din, son 20 yılda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli şiddetiyle ilgili polis soruşturmalarının %93'ünden fazlasının hiçbir suçlama yapılmadan kapatıldığını tespit etti.

İsrail güçleri, uzun zamandır insan hakları grupları tarafından yerleşimci saldırıları sırasında sessiz kalmakla, hatta saldırılara katılmakla eleştiriliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı bu hafta, İsrailli yerleşimcilerin son dönemdeki şiddetini sert bir şekilde kınadığını, bunu "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiğini ve "kararlı bir şekilde harekete geçeceğine" söz verdiğini söyledi.

Ordunun merkez komutasının başındaki isim Tümgeneral Avi Bluth (Hamide Camii'ndeki duvar yazısında adı geçen komutan), "anarşist uç gençlik" olarak adlandırdığı kesimin şiddet eylemlerinin "kabul edilemez ve son derece ciddi" olduğunu ve sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Bazı katı yerleşimciler bu sözleri ihanet olarak görüyor.

Ma'ale Levona'dan uzun süredir yerleşimci olarak yaşayan ve yakınlardaki Shiloh yerleşimindeki bir şarap imalathanesinin müdürü olan Amichai Luria, yerleşimci şiddetine bu kadar odaklanılmasının abartılı olduğunu söylüyor.

"İnsanların bu nadiren görülen olaylardan nasıl bahsettiklerine şaşıyorum" diyor.

"Ah, bazı insanlar zeytin toplamaya çalışıyordu ve bazı Yahudiler gelip onları rahatsız etti. Bırakın bunları. Londra'nın ana caddesinde buradakinden daha fazla gasp olayı var."

Kadınların dövülmesini ve çevre bölgelerde neredeyse her gün yaşanan olaylarla ilgili haberleri sordum. Bunları "Yahudileri kötü gösterme girişimi" olarak nitelendirdi.

"Arapların çoğu, mümkün olsaydı, Hamas'ı veya Hizbullah'ın yolundan giderdi. Çok, çok, çok azı bir arada yaşamak veya barış içinde yaşamak istiyor ve ilk fırsatta bizi yok edecekler" diyor.

BM İnsani İşler Ofisi, Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı Şeria'da öldürülen 1000 Filistinli'den 20 ila 32'sinin İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Aynı dönemde Filistinlilerin de 19 İsrailli sivili öldürdüğü belirtiliyor.

Komuta kadrosunun yerleşimci şiddetine karşı harekete geçme emri verme kararı, yerleşimcilerin giderek daha çok katıldığı ordudaki disiplin açısından bir sınav olacak.

Bu durum aynı zamanda İsrail'in askeri ve siyasi liderleri arasındaki tehlikeli ayrışmaları da ortaya çıkarma riskini taşıyor.

Aşırılık yanlısı yerleşimciler, toprak üzerindeki iddialarının Tevrat'tan kaynaklandığını söylüyor, ancak giderek artan kendine güvenleri hükümetten aldıkları destekten kaynaklanıyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ve ardından gelen Gazze Savaşı'ndan bu yana, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yerleşim birimleri de dahil olmak üzere sivillere 100 binden fazla silah dağıttı. Ayrıca İsrail'i Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye çağırdı.

Hükümet, yerleşim birimlerinin hızla genişletilmesine izin verdi ve bazı izinsiz ileri uç karakolu yerleşimleri yasallaştırdı. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışı, ancak İsrail bunu kabul etmiyor.

Savunma Bakanı Israel Katz ise geçen yıl Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yönelik idari gözaltı uygulamasını yasaklamıştı. Bu kararın, İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu'nun tavsiyelerine aykırı olduğu bildiriliyor.

İsrail Ordusu, yerleşimci şiddetini azaltmak için Katz'dan bu yetkiyi yeniden vermesini istiyor.

Şüphelilerin altı aylık yenilenebilir sürelerle ve herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltında tutulmasına olanak tanıyan idari gözaltı, Filistinliler söz konusu olduğunda hâlâ yaygın olarak kullanılıyor.

Amichai Lurai "Orduya eskisi kadar güvenmiyorum" diyor.

"Ordudaki birçok kişi tepeden tırnağa İsrail karşıtı. İnanın bana, ordu tek tip değil."

İsrail Ordusu, Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyi gösterdiği iddia edilen video görüntüleri etrafında dönen hukuki ve siyasi bir skandalla karışmış halde.

Bu vaka, aşırı milliyetçi politikacıları ülkenin güvenlik güçleriyle karşı karşıya getiriyor.

Cuma namazının ardından cemaat Hamida Camii'nden ayrılırken, İsrailli aktivistler dayanışma göstermek için camiye geldi.

Aslen Londralı olan Martin Goldberg de bunlardan biriydi.

Kendisine, İsraillilerin yerleşimcilerin saldırılarına ilişkin iddialarının abartılı olup amadığını sordum.

"Bunlar sizin başınıza gelmediği sürece çok küçük saldırılar" diyor.

"Bu saldırılar küçük değil, son derece büyük. Herkes küçümsemeye çalışıyor, 'sadece tarladaki yabani otlar' diyor ama öyle değil. Üstelik hükümet tarafından destekleniyorlar. Yerel yönetimler %100 destek veriyor ve finanse ediyor."

Birçok yerel yönetim, ileri karakollara destek sağlıyor, ancak bazı belediyeler kamuoyu önünde buralardaki yerleşimcilerin şiddet olaylarını kınadı.

Batı Şeria Yerleşimci Konseyi'nin başkanı da İsrail Ordusu'nun askerlere ve sivillere zarar veren bazı "anarşistlerin" İsrail Ordusu tarafından tutuklanmasını destekleyen bir açıklama yaptı.

Yakınlarındaki Turmus Aya köyünde yaşayan ve defalarca saldırılara maruz kalan inşaat mühendisi Wadi abu Awad, "Avrupa, ABD ve dünyadaki herkes Batı Şeria'yı izliyor" diyor.

"İsraillilerle kavga etmiyoruz. İsrail askerlerini öldürmüyoruz, rehinelerimiz yok. Ve yerleşimciler bizi köşeye sıkıştırıyorlar. Biliyorsunuz, kedi köşeye sıkıştırılırsa kaplana dönüşebilir."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.