Barzani "Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadığını duyurdu. 5 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Barzani, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.
IKBY Başkanı Neçirvan İdris Barzani, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyı kınadı. Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da bugün yaşanan terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz."