Barış gücü olarak bölgede bulunan Rusya, Karabağ yerine "Dağlık Karabağ" ifadesini kullandı
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Rus ordusunun Azerbaycan tarafından kontrol edilen Farruh köyüne girmesi gündem olmuştu. Ermeni kuvvetlerin talebi üzerine bölgeye tank birlikleri ile barış gücü olarak gelen Rus ordusu Farruh köyünde barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açmıştı. Gerginliği tırmandıran bir diğer etmen ise Kremlin tarafından yapılan açıklama oldu. Açıklamada Karabağ bölgesi için "Dağlık Karabağ" ifadesi kullanıldı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanan gerginliğe Rusya'da dahil oldu. Dün Rus ordusunun Farruh köyüne girmesi sonrası Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrası Kremlin tarafından yapılan açıklamada Karabağ bölgesine "Dağlık Karabağ" denildi.
Görüşmeler sonrası Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede barışın sağlanması için Rus kuvvetlerin bulunduğu ve bir süre daha kalacağı belirtildi. Öte yandan yazılı açıklamanın devamında Karabağ'a Dağlık Karabağ denmesi Azerbaycan halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Ermenistan bölgeye Karabağ yerine Dağlık Karabağ demeyi tercih ediyor. Bölgenin resmi dilini Ermenice olarak kabul eden Ermenistan bu topraklar üzerinde hak iddia ediyor.
Farruh köyünü kaybeden Ermenistan Rusya'ya çağrı yaparak barış gücü askerlerinin (Rus ordusu) somut adımlar atmasını istedi. Yapılan çağrıya olumlu yanıt veren Rus ordusu soluğu Farruh köyünde almıştı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinden temizlediği Farruh köyüne, Rus askerleri tekrar girerek ''kontrolümüzdedir'' mesajı verdi. Bölgede barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açılması ise dikkat çekti.
Rus Milletvekili Mihail Delyagin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etmişti. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorlarsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer vermişti.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022