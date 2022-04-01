Barış gücü olarak bölgede bulunan Rusya, Karabağ yerine "Dağlık Karabağ" ifadesini kullandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tırmanan gerginliğe Rusya'da dahil oldu. Dün Rus ordusunun Farruh köyüne girmesi sonrası Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrası Kremlin tarafından yapılan açıklamada Karabağ bölgesine "Dağlık Karabağ" denildi.

RUSYA KARABAĞ YERİNE DAĞLIK KARABAĞ İFADESİNİ KULLANDI

Görüşmeler sonrası Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede barışın sağlanması için Rus kuvvetlerin bulunduğu ve bir süre daha kalacağı belirtildi. Öte yandan yazılı açıklamanın devamında Karabağ'a Dağlık Karabağ denmesi Azerbaycan halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

DAĞLIK KARABAĞ NE ANLAMA GELİYOR?

Ermenistan bölgeye Karabağ yerine Dağlık Karabağ demeyi tercih ediyor. Bölgenin resmi dilini Ermenice olarak kabul eden Ermenistan bu topraklar üzerinde hak iddia ediyor.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Farruh köyünü kaybeden Ermenistan Rusya'ya çağrı yaparak barış gücü askerlerinin (Rus ordusu) somut adımlar atmasını istedi. Yapılan çağrıya olumlu yanıt veren Rus ordusu soluğu Farruh köyünde almıştı.

BARIŞ GÜCÜ BAYRAĞI YERİNE RUS BAYRAĞI AÇTILAR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinden temizlediği Farruh köyüne, Rus askerleri tekrar girerek ''kontrolümüzdedir'' mesajı verdi. Bölgede barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açılması ise dikkat çekti.

RUS MİLLETVEKİLİ AZERBAYCAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Rus Milletvekili Mihail Delyagin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etmişti. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorlarsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek" ifadelerine yer vermişti.