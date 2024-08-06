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Bangladeş'te Hükümet Karşıtı Protestolar Sonucunda Parlamento Feshedildi

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Bangladeş'te haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar sonucunda Başbakan Şeyh Hasina’nın istifa edip ülkeden ayrılmasının ardından parlamento feshedildi. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Bangladeş'teki geçici hükümetin lideri olarak belirlendi.

Bangladeş'te haftalardır süren hükümet karşıtı protestolar sonucunda Başbakan Şeyh Hasina’nın istifa edip ülkeden ayrılmasının ardından parlamento feshedildi. Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, Bangladeş'teki geçici hükümetin lideri olarak belirlendi.

Duyuru, Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile Şeyh Hasina'nın istifası için haftalardır yapılan protestolarda kilit rol oynayan öğrenci liderleri arasındaki görüşmelerin ardından yapıldı.

Öğrenci liderleri, ekonomi profesörü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'a geçici hükümeti kurma görevinin verilmesini talep ediyordu.

84 yaşındaki Yunus, bu yıl siyasi amaçlı olduğunu söylediği çok sayıda dava ile karşı karşıyaydı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın şu anda büyük ölçüde sakin olduğu bildiriliyor, ancak ülke genelinde yağma ve öldürme haberleri geliyor.

Yerel medyaya göre Pazartesi günü gerçekleşen şiddetli protestolarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, protestoları sert bir şekilde bastırdığı için en az 400 kişi eylemlerde hayatını kaybetti.

Yüzlerce karakol saldırıların hedefi olduğu için polis sendikası güvenliklerini sağlamak adına greve gittiklerini açıkladı.

Polisler yetkilileri de suçlayarak kendilerinin ateşe atıldığını belirtti.

Eylemler Temmuz ayının başında üniversite öğrencilerinin kamu sektöründe işe girmek için gazilerin yakınlarına öncelik veren kotaların kaldırılması talebiyle gerçekleştirdiği barışçıl gösterilerle başladı; ancak kısa bir süre içinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolar sonucu 15 yıldır ülkeyi yöneten Hasina komşu Hindistan’a kaçtı.

Genelkurmay Başkanı General Waker-uz-Zaman, ülkenin kontrolünü geçici olarak ele aldığını açıklamıştı.

Nobel Barış Ödülü sahibine çağrı

Bangladeşli siyasetçiler daha fazla çatışmanın yaşanmaması için kısa bir süre içinde geçici hükümet kurma baskısıyla karşı karşıyaydı.

Öğrenci eylemlerinin liderleri bir cunta yönetimini reddederek Nobel Barış Ödülü’nün sahibi eski bankacı ve sivil toplum lideri Muhammad Yunus’un geçici hükümetin başına geçmesini istedi.

Yunus bunun için Paris’ten ülkenin başkenti Dakka’ya doğru yola çıktı.

Muhalefet lideri ve eski başbakan Begüm Halide Ziya da yıllar sonra ev hapsinden kurtularak serbest kaldı.

Ülkedeki başka siyasi mahkumlar da serbest bırakıldı.

20 aile ise yakınlarının serbest kalması talebiyle bir araya geldi.

Hasina hükümetiyle ilgili yolsuzluk iddialarının yanı sıra birçok hak savunucusu, son 15 yılda ülkede demokratik faaliyet alanının daraldığına dikkat çekiyordu.

BBC

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