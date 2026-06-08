Bakan Tekin, Kırgızistan ve Azerbaycan eğitim bakanları ile görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Eğitim Bakanları Toplantısı kapsamında Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Eğitim Bakanları Toplantısı ve alınan kararların imzalanmasının ardından ikili görüşmelerde bulundu. Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Kendirbaeva ile bir araya gelen Bakan Tekin, alınan kararların Türk dünyasının daha yakın diyalog kurmasına vesile olmasını diledi. Türkiye'nin eğitimde yapay zeka kullanımıyla ilgili çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Bakan Tekin, öğretim programlarının yapay zeka destekli hazırlanması, öğrenci ve öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarından faydalanması anlamında önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Eğitim diplomasisi anlamında önemli adımlar attıklarına işaret eden Bakan Tekin, 26-28 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Eğitim Diplomasisi Forumu ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde de hayata geçirdikleri uygulamaları anlatacaklarını ifade etti. Tekin, nisan ayında görüştükleri OECD Genel Sekreteri'nin, 8 Eylül'de açıklanacak PISA skorlarında ortaya çıkan tabloyu, "Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı" diye tanımladığını dile getirdi.

Bakan Tekin, kardeş ülke olarak gördükleri Kırgızistan'la her türlü iş birliğine açık olduklarını, iki ülke arasında eğitim işbirliği anlaşmasının nihayete erdiğini belirterek anlaşmanın önümüzdeki dönemde imzalanabileceğini bildirdi.

KENDİRBAEVA'DAN 'TÜRK EFSANELERİNİ TANITACAK ORTAK PLATFORM' ÖNERİSİ

Kırgızistan Eğitim Bakanı Kendirbaeva da eğitim aracılığıyla halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemli bulduklarını bildirdi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 5 ülkenin ortak bir çalışma yapması önerisinde bulunan Kendirbaeva, Türk tarihinin efsanelerini tanıtmak amacıyla ortak bir yapay zeka uygulaması hayata geçirebileceklerini; bunun gençlere, çocuklara Türk kültürünü, edebiyatını, sanatını tanıtmak üzere rehberlik edebileceğini kaydetti. Kendirbaeva, Türk dünyasına uygun olarak PISA benzeri bir değerlendirme platformu da geliştirebileceklerini aktardı. Kırgızistan'da 12 yıllık eğitime geçme yönünde çalışma yürüttüklerini anlatan Kendirbaeva, bu konuda atacakları adımlarda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladı.

AZERBAYCAN BİLİM VE EĞİTİM BAKANI EMRULLAYEV İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Bakan Tekin, daha sonra Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi. Görüşmede, çocukların ve gençlerin Türk devletlerini daha yakından tanımaları için yaptıkları çalışmaları anlatan Tekin, tarihi kronolojiye uygun biçimde yazılan bir gezi turu hazırlıkları olduğunu belirtti. Tekin, hazırlanan bu kitabı bu yıl 18 milyon öğrencinin tamamına dağıtacaklarını söyledi.

Emrullayev de Azerbaycanlı öğrenci ve öğretmenlerin Türkiye'yi yakından tanımasını istediklerini ve bu yönde bazı programlar yürüttüklerini bildirdi. Emrullayev, eğitimde teknoloji kullanımını önemsediklerini dile getirerek yapay zeka destekli eğitim öğretim programları konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yapabileceklerini vurguladı.

Görüşmelere Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Astana Eğitim Müşaviri Ömer İnan da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı