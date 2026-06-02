Bakan Işıkhan, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı için İsviçre'deyiz. Sosyal paydaşlarımız olan çalışan ve işveren konfederasyonlarımızın genel başkanları, yabancı bakanlar ve kıymetli katılımcılar ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizde bir araya geldik. Daimi Temsilcimiz, Büyükelçi Sayın Burak Akçapar'a nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ülkemiz adına yaptıkları çalışmalarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı