İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerel saatle 05.55'te, 8 kilometre derinlikte kaydedildi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
İRAN'ın Huzistan eyaletinin Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Huzistan eyaletinin Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 05.55'te kaydedildiğini duyurdu. 8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı