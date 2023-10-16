Kosova'da temaslara devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sultan Murat Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmetçiklerle bir araya gelerek onlarla öğle yemeği yedi. Yemek sonrası konuşma yapan Bakan Güler, " Tsk'nın varlığı Kosova halkına güven veriyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi temaslarını sürdürdüğü Kosova'da, Sultan Murat Kışlası'ndaki Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmetçiklerle öğle yemeği yedi. Bakan Güler, yemek sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dost ve kardeş ülke Kosova'yı ziyaret etmekten ve sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ve sevgilerini de hepinize iletiyorum. Bölgesel ve küresel gerginliklerin tırmandığı kritik bir dönemde, Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Aynı şekilde Balkanlar'da da barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz.

Bu kapsamda tarihi, kültürel, dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan ve Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Kosova ile de yakın iş birliği içerisindeyiz. Sınırımız olmasa da komşu ülke olarak gördüğümüz Kosova ile kültürel bağlarımıza yaraşır şekilde iş birliği ve ilişkilerimiz, başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda güçlenerek devam etmektedir. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak buradaki huzur ve barış ortamının devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Birleşmiş Milletler Kararları çerçevesinde ve NATO bünyesindeki barışı destekleme ve koruma misyonu kapsamında 1999 yılından itibaren Kosova'da görev yapmaya başlamıştır. Birliğimizin buraya ilk intikalinde, bölge halkı tarafından gösterilen büyük coşku ve muhabbet, hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. O günden bugüne, şanlı Türk ordusunun buradaki varlığı, dost ve kardeş Kosova halkına güven vermektedir. Sizler de bu sevgi ve güvene layık olmak için yüzyıllardır ortak bağlarımızın ve kültürel değerlerimizin bulunduğu bu coğrafyada, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz.

KOSOVA'NIN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için kritik bir vazife icra ederek Kosova'nın güvenliğine katkı sağlıyoruz. NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) en çok destek veren ikinci ordu olarak Kosovalı askeri personele eğitim desteği veriyoruz. Ayrıca Sivil-Askeri İş Birliği kapsamında; hayata geçirdiğimiz kültür, eğitim, sağlık, sosyal ve altyapı projeleriyle kardeş Kosova halkına destek oluyoruz.

DİYALOG SÜRECİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Zaman zaman bölgede gerginliklerin tırmandığını görüyoruz. Nitekim bir süre önce bölgede gerginliğin artması ve meydana gelen olaylar sonrası, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir Komando İhtiyat Taburumuz, Haziran ayında buraya görevlendirilmişti. Bu birliğimiz, 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında bölgede sükünetin sağlanmasına sizlerle birlikte katkılar sağlamıştır. Mevcut gelişmeler de göz önüne alındığında ifade etmek isterim ki Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta Kosova Görev Gücü Komutanlığını devralmamızla birlikte sorumluluklarımız daha da artmıştır. Komutanlığımız döneminde, bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın teminatı olarak sizlerin, görevlerinizi çok daha yüksek bir motivasyonla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Görevinizde başarı sağlamanız, disiplin ve iş birliğini gerekli kılmaktadır. Bu vesileyle önemsediğim bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Sizler, tüm nitelikleriniz hassasiyetle dikkate alınarak emsalleriniz arasından bu kıymetli görevlere seçildiniz. Zira dünyanın en başarılı savunma örgütü olarak kendini kanıtlamış NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden görevler icra ediyorsunuz. Uluslararası arenada ülkemizin saygınlığını ve itibarını temsil etme misyonu Kosova'da sizlere emanet edilmiştir. Türk askerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgedeki etkisini ve bunun uluslararası ilişkilerimize katkısını, her daim göz önüne alarak faaliyetlerinizi icra edin. Bu bilinçle sorumluluklarınızı en mükemmel şekilde yerine getirmeye gayret edin. Milli, manevi ve mesleki değerlerimiz ışığında aldığınız eğitim ve kurslar, sizlere tevdi edilen vazifenin altından rahatlıkla kalkmanızı sağlayacaktır. Bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz yoğun gayret ve özveri için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da görevlerinizi layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyor; hepinize üstün başarılar diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."